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Появление нового вице-губернатора позволило создать фокус на смежных с культурой темах — Михаил Ведерников

Назначение Ольги Тимофеевой на пост вице-губернатора позволило создать отдельный фокус на темах культуры, туризма, культурного наследия, спорта и молодёжной политики. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Если говорить честно, Вера Васильевна Емельянова и Нинель Александровна Салагаева (первый вице-губернатор и вице-губернатор - ред.) на тот момент были немножко перегружены, потому что сфер и направлений очень много. Глубина проработки тех или иных направлений абсолютно не та, что пять или десять лет назад. Многие направления пропитаны отдельными национальными проектами. Сферы: культура, туризм, молодежка и спорт на сегодняшний день тесно друг с другом переплетены. Ольга Александровна достаточно эффективный, требовательный, где-то даже жесткий руководитель, она может добиваться выполнения поставленных задач», – сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что назначение Ольги Тимофеевой на должность заместителя губернатора позволило не только разгрузить других заместителей, но и выделить данные направления в отдельный фокус.

Напомним, Ольгу Тимофееву назначили заместителем губернатора, курирующим сферы культуры, туризма, культурного наследия, спорта и молодёжной политики, в мае 2024 года. Ранее она руководила областным комитетом по культуре.

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Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.