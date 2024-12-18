Общество

Путин высоко оценил качество российского кино и подтвердил интерес к нему своей семьи

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил о заметном улучшении качества отечественного кинематографа.

«От нас многие уходят производители, дай Бог им здоровья. А это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда», - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул важность развития национального кино на фоне общественного единства.

«В условиях такого объединяющего подъёма общества, безусловно, важно уделять внимание возрождению исторических традиций, таких как сказки, блины и другие», - отметил президент.

Он также поделился личным опытом: «Я сам иногда сморю это с удовольствием со своими близкими малышами».