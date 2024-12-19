Общество

Работа по поддержке семей с детьми должна стать приоритетом — Путин

Более 10 миллионов детей до 18 лет и 320 беременных женищин получают ежемесячное пособие. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии.

Путин в ходе прямой линии заявил о масштабной государственной программе поддержки семей с детьми. Он подчеркнул, что низкий уровень рождаемости – серьёзная проблема, требующая комплексного решения.

«В Советском Союзе уровень рождаемости был равен 2%. Однако в определённый период этот показатель снизился до 1,41% — это крайне низкий уровень. С такой же проблемой сталкиваются и другие страны. Для обеспечения воспроизводства населения необходимо повысить коэффициент рождаемости до 2,1%, а для расширенного воспроизводства — до 2,3%», — констатировал Путин.

Президент отметил, что в прошлом десятилетии произошёл резкий спад рождаемости, в том числе из-за сокращения числа женщин детородного возраста на 30%. В связи с этим, по его словам, была разработана программа поддержки семей.

«Мы создали целую программу. Занимаемся этим постоянно и совершенствуем инструменты. Во-первых, единое пособие для семей с детьми. Выплачиваем от беременности до достижения ребенком 18 лет. Такое пособие получают свыше 10 миллионов детей и 320 тысяч женщин. Материнский капитал мы постоянно пополняем, дальше сохраняем семейную ипотеку под 6 процентов. 450 тысяч мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребенок, для погашения этой ипотеки. Будем донастраивать этот инструмент дальше», - отметил президент.

В заключение Путин обратился к руководителям регионов.

«Хочу обратиться ко всем руководителям субъектов Российской Федерации: работа по поддержке семей с детьми должна стать приоритетом и занимать центральное место в вашей деятельности. Это задача, которая стоит перед всем российским обществом, и мы должны приложить максимум усилий для её решения», - заключил Владимир Путин.