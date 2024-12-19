Работа по поддержке семей с детьми должна стать приоритетом — Путин

Более 10 миллионов детей до 18 лет и 320 беременных женищин получают ежемесячное пособие. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии.
Путин в ходе прямой линии заявил о масштабной государственной программе поддержки семей с детьми. Он подчеркнул, что низкий уровень рождаемости – серьёзная проблема, требующая комплексного решения.
Президент отметил, что в прошлом десятилетии произошёл резкий спад рождаемости, в том числе из-за сокращения числа женщин детородного возраста на 30%. В связи с этим, по его словам, была разработана программа поддержки семей.
В заключение Путин обратился к руководителям регионов.
«Хочу обратиться ко всем руководителям субъектов Российской Федерации: работа по поддержке семей с детьми должна стать приоритетом и занимать центральное место в вашей деятельности. Это задача, которая стоит перед всем российским обществом, и мы должны приложить максимум усилий для её решения», - заключил Владимир Путин.