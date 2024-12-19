Общество

Президент призвал укреплять в России миграционную работу

Нужно укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавать отдельный центр, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Очень много дискуссий было по поводу того, делать нам отдельное ведомство (по вопросам миграции — ред.), у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД», — приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что миграционный вопрос в России является очень чувствительным и острым.

«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым», - сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия постоянно находится в поиске новых квалифицированных специалистов.