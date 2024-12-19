Общество

Путин о проблемах YouTube и Google в РФ: Они должны выбирать – наши законы или санкции

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что платформа YouTube нарушила законодательство Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор направил им аргументированные требования. Об этом сообщил президент на прямой линии 19 декабря.

«Что касается торможения. Дело в чём, что Google, он же хозяин YouTube, когда создавал здесь у нас свою сеть, создал и соответствующие "дочки" в России, юрлица, которым он платит, сервисы соответствующие создавал, которые надо обслуживать. Вот создав эти дочки, он работал с ними. После того как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google практически перестал или сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники и таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Это первое», - объяснил Путин.

Он также подчеркнул, что компании должны соблюдать российское законодательство и не использовать свои платформы для политической пропаганды.

«Второе. YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. Что имею в виду? В поисковике начинает человек что-то искать, какую-то тему, культуру, музыку, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют никакого отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы. Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. И это всё является нарушением соответствующих законов Российской Федерации. Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии. Контролирующая организация предъявляет претензии и правильно делает», - сказал президент.

Владимир Путин резюмировал: «Поэтому они должны выбрать: или они соблюдают наши законы и, наверное, тогда могут подпадать под какие-то ограничения у себя в стране, но тогда там пусть и работают, или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами Российской Федерации».

Он также отметил рост конкуренции со стороны российских платформ, таких как «ВКонтакте», Telegram и Rutube.