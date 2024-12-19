Общество

Владимир Путин: Бумажная журналистика сохранит свое место, если будет качественный контент

О важности сохранения бумажной журналистики заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По его мнению, печатные издания, как и книги, имеют своё место в мире.

«Я думаю, блогеры с удовольствием вас поддержат. Мне думается, что бумажная журналистика также будет иметь свое место в мире, как и бумажная книга. Но взять в руки книгу - это другая история, не потому что там картинки, хотя они произведения искусства. И бумажная журналистика - взять в руки газеты, в этом есть кайф какой-то», - отметил президент.

Путин выразил надежду, что представители печатных изданий учтут этот интерес публики и будут его сохранять.

«Самое главное - это контент, содержание. Если в бумажном носителе будет достойный и интересный контент по сравнению с интернет-шелухой, то к нему и будет интерес», - подчеркнул Владимир Путин.