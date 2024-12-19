Общество

Прямая линия с Владимиром Путиным длилась более 4 часов

Сегодня состоялась ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Общение главы государства с россиянами продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов.

Напомним, в прошлом году прямая линия длилась 4 часа 5 минут.

В ходе прямой линии президент ответил на вопросы россиян о внутренней и внешней политике, экономике, социальной сфере, культуре и других темах. Он также поделился своим видением развития страны и планами на будущее.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Исключением стал 2022 год - тогда ни «Прямая линия», ни большая пресс-конференция не проводились. Как правило, подобные мероприятия не имеют четкого хронометража. Однако они всегда продолжительные по времени и насыщенные по содержанию.

Самая длинная «Прямая линия» состоялась в 2013 году. Тогда Путин общался в прямом эфире со зрителями 4 часа 47 минут, а количество обращений превысило три миллиона. А в 2008 году президент поставил рекорд общения с журналистами: в ходе большой пресс-конференции он ответил более чем на 100 вопросов за 4 часа 40 минут.