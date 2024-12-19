Общество

Расставленные президентом акценты позволяют уверенно смотреть в будущее — Наталья Федорова

На прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были затронуты важные и животрепещущие вопросы. Такое мнение высказала глава Псковского района Наталья Федорова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы все смотрим прямую линию президента и как руководители муниципалитетов, и как простые граждане нашей страны. Все то, о чем сегодня говорил наш президент, имеет большое значение для каждого из нас. Вопросы многогранные, комплексные. Это, прежде всего, экономическое развитие. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас от экономики страны в целом зависит дальнейшее развитие регионов. Большой блок экономических вопросов, их рассмотрение на самом высоком уровне дают уверенность в завтрашнем дне и чувство стабильности», — сказала Наталья Федорова.

Для себя лично глава Псковского района отметила блок социальных вопросов, так как они волнуют абсолютно все население Российской Федерации.

«Затронуты темы здравоохранения, образования. Транспорт, дороги, туризм, вопросы ЖКХ, все темы важные, животрепещущие. Такая погруженность руководителя в проблематику страны дает уверенность. Стоит отметить, что наш бюджет - социально-направленный, все обязательства будут выполнены. Конечно, впечатляет, что это не просто разговоры, все "берется на карандаш". Мы это видим. Большое внимание уделено теме национальных проектов. Нас это стимулирует, мы с удовольствием будем участвовать в них для того, чтобы жизнь наших граждан сделать более качественной. Задач много поставлено, будем работать», — добавила глава Псковского района.

Также Наталья Федорова выделила блок помощи участникам СВО и их семьям, а также вопрос газификации.

«Стоит признать, что сейчас у нас непростое время, сложные геополитические отношения. Очень много ответов было получено на тему поддержки участников СВО. Акценты, которые сегодня расставил наш президент, нам позволяют уверенно смотреть в будущее. А что касается Псковской области, наверное, один из главных вопросов — это газификация. Наш район активно участвует в программе догазификации. Мы понимаем, что обязательства, которые взяло на себя государство, обязательно будут выполнены. Ведется реальная работа, хотя в ней есть объективные сложности, с которыми сталкиваются исполнители программы. Темпы достаточно хорошие, это вселяет оптимизм», – заключила Наталья Федорова.