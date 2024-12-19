Общество

Добровольческие организации Псковской области наградили в Доме молодежи

Добровольческие организации Псковской области наградили в Доме молодежи. Как рассказали в комитете по молодежной политике Псковской области, организации добровольческой направленности оказывают социальную поддержку и защиту гражданам, содействие и укрепление престижа и роли семьи в обществе, деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья, окружающей среды и защиты животных, укреплению мира, дружбы и согласия между людьми и многое другое.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

В рамках мероприятия врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев вручил награды организациям, которые внесли большой вклад в развитие добровольчества в 2024 году:

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-Медики»;

Автономная некоммерческая организация «Центр экологического просвещения «Экопрактика»;

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;

Псковское Региональное Отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

Волонтерский отряд «Надежда» Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский Агротехнический колледж»;

Благотворительный фонд Банк еды «Русь»;

«Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» на территории Псковской области;

Региональное отделение Псковской области Всероссийская Общественная Молодежная Организация «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей»;

Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Псковской области;

Псковское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В региональном комитете по молодежной политике отметили, что все эти организации направлены на созидание и бескорыстную помощь.