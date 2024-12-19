Общество

Борис Елкин: Прямая линия с президентом России – это значимое событие

Прямая линия с президентом России – это значимое событие, которое ежегодно привлекает внимание миллионов граждан. В этом году она вновь продемонстрировала свою важность и необходимость: на линию поступило около 2,5 млн обращений. Об этом рассказал глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Владимир Путин ответил на актуальные вопросы, волнующие людей по всей стране: доступность жилья, поддержка семей с детьми, борьба с незаконной миграцией и мошенничеством, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, сферы жилищно-коммунального хозяйства и многое другое.

Ожидаемо ключевой темой стала специальная военная операция, которой Президент уделяет особое внимание. Это поддержка военнослужащих и семей участников СВО, использование кадрового потенциала представителей вооружённых сил на гражданских должностях и стойкое следование курсу страны в борьбе за её суверенитет.

«Далеко не все вопросы прозвучали в прямом эфире, однако это не означает, что они останутся без внимания. Все обращения, без исключения, с резолюцией президента в ближайшее время будут переданы в работу на местах», - отметил Борис Елкин.