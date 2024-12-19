Общество

Путин: Новые нацпроекты должны стартовать с 1 января

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что реализация новых национальных проектов не должна задерживаться, они стартуют с 1 января 2025 года.

«Они [новые нацпроекты] должны стартовать без задержек с 1 января будущего года», - подчеркнул глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Как отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, готовы паспорта 19 национальных проектов, реализация которых начнется с 1 января. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы. Глава кабинета министров также говорил, что правительство планирует к концу марта запустить 20-й национальный проект, который будет посвящен биоэкономике, пишет ТАСС.