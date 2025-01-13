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Общество

Мемориальный комплекс в гдовской деревне Самолва временно недоступен для посещения

14.01.2025 11:12|ПсковКомментариев: 0

В связи с неблагоприятными погодными условиями и прекращением подачи электроэнергии мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной», расположенный в деревне Самолва Гдовского муниципального округа, временно недоступен для посетителей. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава Гдовского округа Иван Мешков.

Иван Мешков рассказал, что в настоящее время в Гдовском округе в 164 населённых пунктах отсутствует электроснабжение. Для устранения неполадок работают 16 бригад в составе 164 человек. Также задействовано более 20 единиц техники для расчистки дорог. 

«В настоящее время проводится масштабная работа по ликвидации последствий произошедшего. Помимо расчистки снега, специалисты также занимаются расчисткой территории от поваленных деревьев. Объём работ чрезвычайно велик. Мы прилагаем все усилия, чтобы устранить последствия как можно быстрее, однако не всегда удаётся сделать это оперативно», - рассказал Иван Мешков.

Напомним, в Псковской области устраняют последствия циклона «Чарли». 

Пресс-портрет
Мешков Иван Александрович Депутат Псковской городской Думы по округу №3, гендиректор ООО «СЗПК»
Теги: #Самолва #памятник Александру Невскому
Источник: Псковская Лента Новостей
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