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Общество

Михаил Ведерников: Мы одни из первых принимаем «Поезд Победы»

14.01.2025 13:10|ПсковКомментариев: 0

Когда проект только стартовал, Псков был первым городом, куда приехал «Поезд Победы», напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников после осмотра экспозиции поезда, который сегодня прибыл в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Я хочу сказать, что юбилейный год Победы и Год защитника Отечества мы уже открыли выставкой трофейной техники. Буквально сейчас мы одни из первых принимаем "Поезд Победы". Я хочу напомнить, что в 2020 году, когда проект только стартовал, Псков был первым городом, куда приехал "Поезд Победы", и, конечно, для нас, как родины Знамени Победы, это особенно символично», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что выставка пользуется большой популярностью и в России, и в Республике Беларусь. С самого начала более одного миллиона ста тысяч человек её посетили.

«Кстати, в этом году также добавились две новых экспозиции, два новый вагона. Буквально перед нами экспозицию прошли ребята: юнармейцы, участники различных патриотических движений и поисковых отрядов. У них море эмоций. Они всё пропустили через себя, поэтому искренние слова благодарности хочу сказать организаторам за то, что в таком современном и доходчивом формате доносят информацию до ребят. Я уверен, что подобный мультимедийный контент будет занимать большие площади в музеях Великой Отечественной войны», - подытожил глава региона. 

Напомним, «Поезд Победы» прибыл в Псков 14 января.

Экспозиция доступна для любых желающих старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

Время работы экспозиции с 10:00 до 19:00.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #Поезд Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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