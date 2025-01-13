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Михаил Ведерников: Мы одни из первых принимаем «Поезд Победы»

Когда проект только стартовал, Псков был первым городом, куда приехал «Поезд Победы», напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников после осмотра экспозиции поезда, который сегодня прибыл в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хочу сказать, что юбилейный год Победы и Год защитника Отечества мы уже открыли выставкой трофейной техники. Буквально сейчас мы одни из первых принимаем "Поезд Победы". Я хочу напомнить, что в 2020 году, когда проект только стартовал, Псков был первым городом, куда приехал "Поезд Победы", и, конечно, для нас, как родины Знамени Победы, это особенно символично», - сказал Михаил Ведерников.

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Губернатор отметил, что выставка пользуется большой популярностью и в России, и в Республике Беларусь. С самого начала более одного миллиона ста тысяч человек её посетили.

«Кстати, в этом году также добавились две новых экспозиции, два новый вагона. Буквально перед нами экспозицию прошли ребята: юнармейцы, участники различных патриотических движений и поисковых отрядов. У них море эмоций. Они всё пропустили через себя, поэтому искренние слова благодарности хочу сказать организаторам за то, что в таком современном и доходчивом формате доносят информацию до ребят. Я уверен, что подобный мультимедийный контент будет занимать большие площади в музеях Великой Отечественной войны», - подытожил глава региона.

Напомним, «Поезд Победы» прибыл в Псков 14 января.

Экспозиция доступна для любых желающих старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

Время работы экспозиции с 10:00 до 19:00.