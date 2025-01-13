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Общество

«Поезд Победы» прибыл в Псков

14.01.2025 10:54|ПсковКомментариев: 0

«Поезд Победы» прибыл в Псков 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Экспозиция находится на путях псковского железнодорожного вокзала. На площадке трудятся добровольцы Центра подготовки волонтеров 80-летия Победы. Жители и гости Пскова могут посетить поезд 14 и 15 января.

«Поезд Победы» — это уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из десяти тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны. 

Экспозиция доступна для всех желающих старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

 

Время работы экспозиции с 10:00 до 19:00.

Теги: #Поезд Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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