Выставка трофейной техники открылась в Пскове

В Пскове на стоянке возле Дома Семьи открылась выставка трофейной техники.
Под открытым небом представлены 16 единиц техники, стоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед открытием выставки у входа на огороженную территорию образовалась длинная очередь.
Как сообщалось ранее, на выставке представлена трофейная техника, которая была захвачена военнослужащими группировки войск «Север» в ходе проведения специальной военной операции.
Экспозиция открыта для посещения с 8-го по 25-е января.