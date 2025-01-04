Общество

Выставка трофейной техники открылась в Пскове

В Пскове на стоянке возле Дома Семьи открылась выставка трофейной техники.

Под открытым небом представлены 16 единиц техники, стоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед открытием выставки у входа на огороженную территорию образовалась длинная очередь.

Как сообщалось ранее, на выставке представлена трофейная техника, которая была захвачена военнослужащими группировки войск «Север» в ходе проведения специальной военной операции.

Экспозиция открыта для посещения с 8-го по 25-е января.