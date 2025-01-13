Общество

«Поезд Победы» в Пскове: экспозиция о подвигах советского народа

Экспозиция «Поезда Победы» включает в себя несколько вагонов, рассказывающих о подвигах советский солдат во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На входе каждому посетителю выставки выдают специальное устройство для прослушивания истории, рассказывающей о каждом вагоне.

Можно услышать историю Брестской крепости, о том, как люди передвигались в товарных вагонах, которые не предназначены для этого. Рассказывают и об отдельных фронтовых историях.

Есть вагон, в котором обустроена экспозиция, демонстрирующая вагон-госпиталь, где делали операции, лечили солдат после ранений. Рассказывают и о том, как был изобретён препарат, способный побеждать гангрену.

Есть история и о ядерщике Курчатове, благодаря которому была изобретена советская ядерная бомба. Рассказывают и о маршале Рокоссовском, в том числе об операции Багратион.

Напомним, Поезд Победы» прибыл в Псков 14 января.

Экспозиция доступна для любых желающих старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

Время работы экспозиции с 10:00 до 19:00.