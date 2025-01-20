Общество

«Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 января. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

В гости к ведущему Дмитрию Иванову приходила самая настоящая дальневосточница, теперь живущая на западном рубеже Псковской области - молодая исполнительница и педагог по вокалу Алина Куценко.

Как формировался ее музыкальный вкус и талант? Как Алине удавалось совмещать обычную школу с музыкальной, да еще находить время на спорт и развлечения? Как закалялась ее «профессиональная сталь»? Каким ветром ее занесло в Пыталово? Что послужило толчком для написания песен? Как молодой, талантливой девушке «развернуться» в провинциальной глубинке?