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Общество

Молодые преподаватели в ПсковГУ получают более 150 тысяч рублей — ректор

30.01.2025 12:12|ПсковКомментариев: 0

Молодые преподаватели получали более 150 тысяч рублей по итогам 2024 года. Такие данные привела ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Средняя зарплата преподавателей - 91 тысяча рублей. Когда мы с трибун говорим про заработную плату, учителя постоянно говорят, что вынуждены работать на несколько ставок. Это зарплата за одну ставку? Выделяемых средств хватает? Либо есть недостаток? Я не услышал ни одного проблемного вопроса, неужели их нет?» - поинтересовался депутат Андрей Михайлов.

«91 тысяча рублей - это средняя заработная плата, эту зарплату должны иметь не менее 80% профессорско-профессионального состава. Молодые преподаватели получают больше 150 тысяч рублей, как мы выяснили в 2024 году. 70% должна быть складная составляющая», - ответила ректор ПсковГУ. 

Она добавила, что университет получает прибавку к финансированию на уровне инфляции, а остальное зарабатывать сам. Кроме того, университет пользуется субсидиями.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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