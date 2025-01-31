Фермерский рынок в центре Пскова хотят возвести к 2029 году

Фермерский рынок на месте бывшего «Белорусского рынка» в Пскове, расположенного между улицами Ленина и Карла Маркса, планируют построить к 2029 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Изображение: Фонд инвестиционного развития Псковской области
Проект инвестора ООО «Палкинские ряды» по строительству фермерского рынка в городе Пскове получил одобрение на Совете по инвестициям под председательством губернатора в конце 2024 года.
Как сообщили в фонде, формат реализуемого проекта уникален по функционалу, так как перед инвестором стояла задача вписать проект в историческую часть города, учесть расположение вблизи с университета.
Поставленная задача была решена посредством того, что 75% территории старого белорусского рынка будет задействовано для масштабного благоустроенного культурно-молодежного пространства на прилегающей территории.
Само здание рынка будет отвечать всем новейшим современным требованиям и дополнено сервисами для комфортного и интересного пребывания:
Заключение инвестиционного соглашения с правительством региона сделало возможным получение инвестором земельного участка на улице Карла Маркса в Пскове в аренду без проведения торгов.
Объем инвестиций составит 245 миллионов рублей. Проект находится на сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области. Срок реализации: 2029 год.