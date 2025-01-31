Общество

Фермерский рынок в центре Пскова хотят возвести к 2029 году

Фермерский рынок на месте бывшего «Белорусского рынка» в Пскове, расположенного между улицами Ленина и Карла Маркса, планируют построить к 2029 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Изображение: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Проект инвестора ООО «Палкинские ряды» по строительству фермерского рынка в городе Пскове получил одобрение на Совете по инвестициям под председательством губернатора в конце 2024 года.

Как сообщили в фонде, формат реализуемого проекта уникален по функционалу, так как перед инвестором стояла задача вписать проект в историческую часть города, учесть расположение вблизи с университета.

Поставленная задача была решена посредством того, что 75% территории старого белорусского рынка будет задействовано для масштабного благоустроенного культурно-молодежного пространства на прилегающей территории.

«Будет построена детская игровая площадка с современным игровым комплексом, создана летняя терраса и оборудованная зона отдыха для жителей и гостей города, где можно комфортно проводить время, а также организовывать различные культурно-массовые и деловые мероприятия», - рассказали в фонде.

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Само здание рынка будет отвечать всем новейшим современным требованиям и дополнено сервисами для комфортного и интересного пребывания:

комфортный крытый павильон (2000 м квадратных) с продуманной системой вентиляции, отопления, кондиционирования, парковкой.

100-метровые ряды с фермерскими и ремесленными товарами, кафе, мастер-классы для взрослых и детей.

Заключение инвестиционного соглашения с правительством региона сделало возможным получение инвестором земельного участка на улице Карла Маркса в Пскове в аренду без проведения торгов.

Объем инвестиций составит 245 миллионов рублей. Проект находится на сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области. Срок реализации: 2029 год.