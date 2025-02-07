Общество

МВД предупредило об активизации мошенников в преддверии 14 февраля

Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана», - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем - «фейковые знакомства». Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства, пишет «Прайм».

Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков – предлагают «скидки и эксклюзивные букеты», но после оплаты заказа прекращают общение.

В МВД предупредили быть аккуратнее с предложениями «якобы от известных брендов», они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.

«Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам», - заключили в ведомстве.