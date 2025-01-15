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Мошенники в последние годы придумывают множество схем. Хочу предупредить псковичей об очередном изящном разводе, которого, к счастью, удалось избежать моим родителям, которые живут в Пскове.
Позвонили в домофон. Трубку сняла мама. Ей сказали: вам доставка, 101 роза.
Естественно, мама их отослала, сказала, что ничего не заказывала и ни от кого роз не ждет. Папа был дома и вряд ли ей сделал такой сюрприз, да и повода не было. Тайных воздыхателей у нее вроде тоже нет. Позвонили второй раз, тоже отослала.
Когда родители рассказали эту историю мне, мы погуглили и поняли, что это развод. Мошенники не только отдадут букет, но и впоследствии потребуют от получателя всего ничего - код из СМС. А дальше - взлом «Госуслуг», списанные с карты деньги и вот это все. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, друзья, как бы не приятно было получить 101 розу от анонима.
Татьяна
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, в регионе обращения в полицию после «развода с букетом» не поступали, при этом по России уже зарегистрированы подобные прецеденты. Основная цель мошенников - заполучить от жертвы код из СМС.
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Интерактив: 101 роза от мошенников
Мошенники в последние годы придумывают множество схем. Хочу предупредить псковичей об очередном изящном разводе, которого, к счастью, удалось избежать моим родителям, которые живут в Пскове.
Позвонили в домофон. Трубку сняла мама. Ей сказали: вам доставка, 101 роза.
Естественно, мама их отослала, сказала, что ничего не заказывала и ни от кого роз не ждет. Папа был дома и вряд ли ей сделал такой сюрприз, да и повода не было. Тайных воздыхателей у нее вроде тоже нет. Позвонили второй раз, тоже отослала.
Когда родители рассказали эту историю мне, мы погуглили и поняли, что это развод. Мошенники не только отдадут букет, но и впоследствии потребуют от получателя всего ничего - код из СМС. А дальше - взлом «Госуслуг», списанные с карты деньги и вот это все. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, друзья, как бы не приятно было получить 101 розу от анонима.
Татьяна
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, в регионе обращения в полицию после «развода с букетом» не поступали, при этом по России уже зарегистрированы подобные прецеденты. Основная цель мошенников - заполучить от жертвы код из СМС.