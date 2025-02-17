Общество

Уроки мужества и акции проходят в Псковской области ко Дню защитника Отечества

В муниципалитетах Псковской области проходит ряд патриотических мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В преддверии праздничного дня в образовательных учреждениях региона проводятся уроки мужества. На них школьники и студенты могут узнать об истории праздника и подвигах Героев, защищавших Отечество в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. В Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа урок мужества «День защитника Отечества - День воинской славы» состоится 20 февраля.

Подготовлены и различные мастер-классы по созданию открыток, росписи деревянных магнитов и изготовлению блиндажных свечей.

В муниципалитетах состоятся торжественные мероприятия по случаю открытия Года защитника Отечества, пройдут и памятные мероприятия на местах воинских захоронений, где жители Псковской области возложат цветы и воинские гирлянды в знак признательности доблестным воинам за Победу.

Творческие коллективы районных Домов культуры подготовили для местных жителей тематические концертные программы. Одна из них пройдет в Псковском госпитале для ветеранов войн.

Кроме того, всю неделю муниципалитетах организуют встречи с участниками специальной военной операции, военно-патриотические игры, квесты, патриотические форумы, спортивные состязания, благотворительные мероприятия и многое другое.

Так, в Опочецком доме культуры 20 февраля пройдет игра «Вперед, патриоты!», а в Тямшанском доме культуры в этот день состоится встреча с участником СВО «Гордость России - ее сыновья».

В День защитника Отечества в муниципальных образованиях также буду вручаться ветеранам и гражданам приравненных к ним категорий юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Новоржеве это значимое мероприятие пройдет в рамках тематического концерта «Героям всех времен».