 
Общество

МВД: мошенники рассылают фишинговые ссылки с призывами подписать петицию

0

Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию, поддержать присвоение почётного звания погибшему военнослужащему или поучаствовать в иной инициативе, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Один из актуальных способов фишинга - рассылка сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что злоумышленники могут призывать поддержать присвоение почётного звания погибшему военнослужащему, выступить за снижение тарифов ЖКХ или поучаствовать в иной инициативе. После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельную страницу, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал «Госуслуг», что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту, пишет РИА Новости.

«Рекомендуем к любым предложениям срочно "проголосовать" или "подписать петицию" через ссылку из чата относиться с осторожностью, а для размещения и поддержки общественных инициатив использовать официальные ресурсы (например, по ссылке)», - заключили в ведомстве.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026