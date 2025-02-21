Общество

Марина Хохлова может вновь возглавить Счетную палату Псковской области

Марина Хохлова может вновь возглавить Счетную палату Псковской области, данная информация следует из постановления, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Данный вопрос будет рассмотрен на 42-й сессии Собрания 27 февраля. Постановление вступит в силу со дня его принятия.

В настоящее время документы кандидата на указанную государственную должность Псковской области - Марины Хохловой направлены в Счетную палату Российской Федерации на согласование.

Напомним, что Марина Хохлова возглавляет орган государственного финансового контроля с февраля 2007 года. С 1990 по 2005 год она была руководителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Псковской области. С 2005 по 2006 год занимала пост начальника отдела контрольной работы Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. С 1 февраля 2006 года возглавляла Государственное контрольно-ревизионное управление Псковской области.