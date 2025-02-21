Марина Хохлова может вновь возглавить Счетную палату Псковской области, данная информация следует из постановления, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Данный вопрос будет рассмотрен на 42-й сессии Собрания 27 февраля. Постановление вступит в силу со дня его принятия.
В настоящее время документы кандидата на указанную государственную должность Псковской области - Марины Хохловой направлены в Счетную палату Российской Федерации на согласование.
Напомним, что Марина Хохлова возглавляет орган государственного финансового контроля с февраля 2007 года. С 1990 по 2005 год она была руководителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Псковской области. С 2005 по 2006 год занимала пост начальника отдела контрольной работы Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. С 1 февраля 2006 года возглавляла Государственное контрольно-ревизионное управление Псковской области.