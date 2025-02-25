Общество

25 февраля 2025 года в ЗАГСах Псковской области зарегистрировали браки 32 пары

25 февраля 2025 года в отделах ЗАГС Псковской области зарегистрировали свои браки 32 пары, из них 17 пар в отделе ЗАГС города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете юстиции Псковской области.

«Остался позади очередной високосный год. Это значит, что можно планировать свадьбу. Как правило, молодожены стремятся, чтобы их свадьба выглядела не только торжественно, но и осталась запоминающейся», - отметили в комитете.

В наступившем году популярные даты традиционно зеркальные. Это сочетание цифр 2 и 5, а также число 25 каждого месяца.

«Хотя многие молодожены верят, что брак, заключенный в красивую дату, сулит счастливую семейную жизнь - все-таки необходимо помнить, что крепость семейных уз зависит не от красивой даты бракосочетания, в первую очередь от них самих», - добавили в комитете.