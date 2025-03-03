Общество

Студенты псковских колледжей побывали на дне открытых дверей в филиале университета ФСИН

Псковский филиал Университета ФСИН России сегодня, 4 марта, провел день открытых дверей, на котором состоялась встреча руководства образовательной организации со студентами среднего профессионального образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Будущих абитуриентов приветствовал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который вместе с заместителями филиала по направлениям деятельности Романом Иваняковым и Вадимом Ильиным, заместителем ответственного секретаря приемной комиссии Университета ФСИН России по набору в филиал Артемом Истоминым рассказали об истории образовательной организации и отличительных чертах приемной кампании 2025 года.

После просмотра видеофильма о Псковском филиале Университета ФСИН России гости побывали на экскурсии по территории образовательной организации, где увидели учебные и спальные корпуса, спортивный зал и столовую.