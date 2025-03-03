Общество

Псковские ИТ-компании могут принять участие в федеральном отборе в акселератор Спринт 2.0

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0. Это бесплатная программа акселерации ИТ-проектов, которая реализуется в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Программа Спринт 2.0 рассчитана на три месяца, базируется на методологии Фонда развития интернет-инициатив и успешном опыте акселерации более 2 тысяч компаний. Основная ценность программы — трекинг и индивидуальные консультации с экспертами для решения ключевых задач бизнеса.

6 марта в 11.00 ФРИИ проводит вебинар для ИТ-компаний «Акселератор Спринт 2.0 — как пройти конкурсный отбор», регистрация по ссылке.

К участию приглашаются российские компании, разрабатывающие ИТ-решения, направленные на замещение зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Для региональных компаний возможно участие в онлайн-формате.

За 2021–2024 годы ФРИИ провел 11 конкурсных отборов, получил свыше 2 тысяч заявок из 74 субъектов РФ, завершил акселерацию свыше 500 проектов по разработке российских решений в сфере ИТ. Многие выпускники акселератора выросли от стартапов до зрелых компаний с оборотами в десятки миллионов рублей.

Минимальные требования для участников конкурсного отбора: компания является юридическим лицом; у проекта есть команда не менее двух человек; проект обладает финансовыми и материальными ресурсами на время прохождения акселерации (3 месяца); уровень готовности технологии проекта (УГТ) не ниже 5 (есть минимально жизнеспособный продукт).

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 19 марта 2025 года (включительно) на официальном сайте акселератора Спринт 2.0. Старт акселерационной программы запланирован на май 2025 года. Фондом подготовлена серия лекций, которая поможет понять, зачем компании нужна акселерация, что такое трекинг, из чего состоит программа и как выбрать 2 приоритетное направление и заполнить заявку, чтобы повысить шансы на прохождение отбора.

Подробная информация об акселераторе и условиях участия в программе представлена на официальном сайте.