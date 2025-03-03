Общество

Синоптики прогнозируют выпадение снега в марте в Псковской области

Март, с точки зрения погодных условий, традиционно считается зимним месяцем. Несмотря на ожидаемое потепление в первые дни марта, далее возможно резкое ухудшение погодных условий, рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Специалист подчеркнула, что статистические данные указывают на вероятность понижения как дневных, так и ночных температур. Осадки в виде снега также остаются возможными, особенно ближе к концу месяца. По её словам, окончательного ухода зимней погоды ждать ещё рано — снегопады могут наблюдаться даже в апреле.

«Говорить, что осадков в виде снега в марте уже не будет, нельзя никогда», - заключила Тала Нещадимова.