Общество

Сильные снегопады до 40 см могут пройти в Псковской области

Глубокий южный циклон принесет в ближайшие 2 суток контрастную летне-зимнюю погоду в регионы Беларуси и Европейской части России, сообщается в Telegram-канале «Метеодневник. Новости».

В данный момент циклон уже определяет погоду над восточной Европой. Его центр в 995 гПа находится над Чехией. К утру он сместится на восток Польши, а затем в течение дня начнет резко углубляться, в его центре вечером 13 марта давление достигнет 983 гПа. Циклон поспособствует выносу очень теплых (до +17°С температура Т850 на высоте 1500 метров) и пыльных воздушных масс в его теплом секторе, что приведет к множеству температурных рекордов и разогреву в Беларуси и ЦФО местами до +18°С +20°С, на юге России и на Украине установится настоящая летняя жара в +26°С +29°С.

В течение суток 14 марта 2025 циклон углубится до 975-972 гПа и окажется своим центром в Архангельской области.

В ряде областей Беларуси и Украины вечером 13 марта есть вероятность прохождения сильных и организованных грозовых систем на линии неустойчивости перед холодным фронтом - скажется регион происхождения южного гостя. Не исключены и опасные явления - выпадения града до 2 сантиметров, шквалы 18-23 м/с, слабая вероятность формирования торнадо EF0-EF1.

Также при прохождении циклона из-за контраста температур в зоне его влияния, а также резкого падения давления, ожидаются штормовые градиентные порывы ветра до 20-25 м/с, особенно в течение суток 14 марта в ряде регионов ЦФО, ПФО и СЗФО. Также не исключены грозы и конвективные явления 14 марта в ЦФО, но эта информация требует уточнения.

И в завершение в СЗФО на теплом фронте и окклюзии южного циклона пройдут сильные снегопады и метели с налипаниями - местами в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской областях и Карелии выпадет до 30-40 сантиметров свежего снега, особенно достанется Архангельской области, там по некоторым моделям прогнозируется выпадение до 60 сантиметров свежего снега.