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Общество

Передача эстафеты Победы состоялась в Пскове

21.03.2025 12:36|ПсковКомментариев: 0

Церемония передачи символа «Эстафеты Победы-2025» состоялось в Пскове 21 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С 17 по 29 марта по территории Псковской области проходит маршрут движения «Эстафеты Победы».

Торжественная церемония передачи символа «Эстафеты Победы-2025» состоялась у могилы Неизвестного солдата в Пскове.

Участие приняли представители правительства области, депутаты областного и городского собраний, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, представители управлений МВД, МЧС По Псковской области, Псковской таможни, ветераны, юные друзья пограничников, движение первых, кадеты МЧС, Юнармии, школьники.

С приветственным словом выступил руководитель Погрануправления ФСБ России по Псковской области, генерал-майор Александр Чиликин.

«Великая Победа всегда остается символом национальной гордости, воинской славы и доблести. Мы наследники воинов-победителей, и нам доверено сохранить мир, завоеванный нашими дедами и прадедами. Как сказал президент Российской Федерации, ничто не может разорвать священную связь времен и поколений. Наш общий долг – беречь и передавать память событий тех суровых лет и не допустить подобных трагедий. Проведение эстафеты Победы в очередной раз доказывает нашу сплоченность и память подвигу народов Советского Союза. От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба», - сказал Александр Чиликин.

Далее выступил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. 

«Эстафета Победы проходит по многим регионам нашей великой страны. Но мне кажется, что она проходит, скорее, по времени. Это эстафета из прошлого в будущее. И мы сегодня, вспоминая и отдавая дань памяти поколению граждан великой страны, которые ценой неимоверных усилий, мужества, массового героизма завоевали для нас возможность и право жить в этой великой стране. И мы еще и обращаемся ко всем последующим поколениям, которые сохранили и приумножили память и пронесли сквозь поколения эту замечательную, великую русскую традицию побеждать», - подчеркнул Андрей Вьюнов.

 

Эстафета Победы – это международная военно-патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходящая вдоль внешних границ государств-участников СНГ. Она символизирует единство народов в борьбе с фашизмом и память о героизме советского народа. «Эстафета Победы - 2025» проходит согласно решения Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.

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История подобных эстафет насчитывает не один десяток лет. Начало традиции было положено в далеких 30-х годах прошлого века. С тех пор пограничники регулярно организовывают масштабные акции, каждая из которых посвящена важным историческим датам. Участники несут символы эстафеты – макеты пограничных столбов, через города и посёлки, отдавая дань памяти героям. 29 марта Пограничное управление ФСБ России по Псковской области  передаст «Эстафету Победы-2025» Пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области. Завершится военно-патриотические акция 28 мая в Москве. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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