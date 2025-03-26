Общество

День социального работника уголовно-исполнительной системы РФ отмечается 30 марта

Сотрудники уголовно-исполнительной системы, чья работа – участие в судьбах оступившихся граждан, отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 30 марта. Этот день, официально вошедший в календарь УИС в 2023 году, – символ признания важности их гуманитарной миссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В каждом исправительном учреждении и следственном изоляторе УФСИН России по Псковской области действуют группы социальной защиты. Их сотрудники сопровождают осужденных на протяжении всего срока отбывания наказания, поддерживают их стремление к восстановлению социальных связей, что играет ключевую роль в ресоциализации и успешной адаптации к жизни после освобождения. Именно они помогают найти верный путь к возвращению в общество.

Социальная работа в уголовно-исполнительной системе для людей сильных духом, честных, справедливых и сострадательных. Их служебные обязанности сопряжены с высочайшей ответственностью и колоссальным эмоциональным напряжением, требующим не только профессионализма, но и душевной стойкости.

«Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области от всей души поздравляют сотрудников и ветеранов социальной службы с профессиональным праздником! Пусть ваш благородный труд, согретый душевным теплом и милосердием, приносит удовлетворение и положительный результат. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и взаимопонимания!», - сообщили в службе.