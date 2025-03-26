Общество

Два ветерана Великой Отечественной войны признаны почетными гражданами Псковского района

Ветераны Великой Отечественной войны стали почетными гражданами Псковского района. Высшую форму общественного признания и поощрения решением районного Собрания депутатов присудили двум людям: Зинаиде Косьяновой и Евгении Назаретской, сообщается на странице главы муниципалитета Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В год 80-летия Великой Победы мы отдаем дань уважения поколению фронтовиков и всех тех, благодаря кому враг был изгнан с родной земли, завоеван мир и после военного лихолетья восстановлена страна», - отметила Наталья Федорова.

Зинаида Косьянова, участник Великой Отечественной войны, проживает в деревне Корлы Логозовской волости. Шестнадцатилетней девчонкой стала участницей саперной команды в действующей армии, разминировала Псков и окрестности после освобождения территории от немецких захватчиков в 1944 году. «Затем - тяжелые годы восстановления народного хозяйства, работа в колхозе от зари до зари, дом, семья. А теперь уже подрастают правнуки», - отметила Наталья Федорова.

В этом году Зинаиде Косьяновой исполняется 97 лет.

Евгения Назаретская - участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, проживающая в деревне Болотово Краснопрудской волости. С мая ноябрь 1945 года она была прикомандирована Псковским РВК для разминирования территорий района в составе команды минеров Осоавиахима (в/ч 63352). В ее обязанности входило обнаружение и разряжение мин. После войны Евгения Назаретская жила в Псковском районе, работала техником, лаборантом на Москвинском молокозаводе, прядильщицей на шпагатной фабрике «Нева». В июле прошлого года Евгения Назаретская отпраздновала 100-летний юбилей.

«Низкий поклон вам, уважаемые Зинаида Ивановна и Евгения Алексеевна! Сердечно поздравляю вас с присвоением безусловно заслуженного звания!» - добавила Наталья Федорова.