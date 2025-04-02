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Общество

Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО

03.04.2025 11:11|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись новой программы «ПЛН в лицах», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 апреля. Гостем первого выпуска стал главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Псковская Лента Новостей появилась на территории Псковской области 25 лет назад. С тех пор завоевала лидирующие позиции в формировании региональной повестки и продолжает их удерживать на протяжении уже более чем двух десятилетий. Александр Савенко рассказал, какое место в его жизни занимает ПЛН и как он пришел в редакцию. Также он поделится мнением о том, почему именно Псковская Лента Новостей, став уникальным феноменом в информационной сфере Псковской области, продолжает сохранять лидирующие позиции в формировании повседневной повестки почти каждого жителя региона.

Как Псковская Лента Новостей стала самым читаемым СМИ в регионе, что помогает ПЛН быть лучшими и почему она остается единственным независимым информационным порталом в Псковской области? Эти и другие вопросы с Александром Савенко обсудил ведущий Олег Добрынин. 

Серия программ, приуроченная к 25-летию Псковской Ленты Новостей, будет рассказывать о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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