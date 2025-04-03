Общество

Умер народный художник СССР Алексей Ткачев

Народный художник СССР, академик Российской академии художеств Алексей Ткачёв скончался на сотом году жизни, сообщили в пресс-служба РАХ.

«Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что 3 апреля 2025 года на 100-м году жизни скончался народный художник СССР, академик отделения живописи Российской академии художеств и руководитель творческой мастерской живописи РАХ Алексей Петрович Ткачёв (1925-2025)», - говорится в сообщении.

Президиум академии выразил соболезнования ученикам и близким живописца. Прощание с ним планируется провести в деревне Малый городок Вышневолоцкого округа Тверской области, где жил художник, отметили в пресс-службе.

Ткачев родился в селе Чучуновка Брянской области в 1925 году. После окончания войны, в 1945 году, он поступил в Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, стажировался в мастерской Георгия Ряжского. Среди наиболее известных работ – полотна, проникнутые глубоким чувством любви к родной земле и русскому народу: «Между боями», «За землю, за волю», «Пора сенокосная», «Мать», «Прачки», «Ветреный день», «В трудные годы», пишет РИА Новости.

За свою творческую деятельность Ткачев был отмечен многочисленными государственными и общественными наградами и премиями, среди которых Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1968), Государственная премия СССР (1973, 1979), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и другие.