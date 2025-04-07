Общество

Продолжается приём работ от псковской молодежи на конференцию о Великой Отечественной войне

В Псковской области продолжается приём работ на молодёжную научно-практическую конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны», которая состоится 30 апреля в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Конференция посвящена изучению истории Великой Отечественной войны на примере Псковской области и личного вклада семей и отдельных личностей в достижение Победы. Работы принимаются от молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет по трём направлениям: генеалогическому, биографическому и краеведческому. Участники могут представить исследования, касающиеся истории своей семьи в военные годы, биографии ветеранов, не связанных родственными узами с автором, а также событий, происходивших на территории Псковской области в период войны.

Все участники будут награждены грамотами, а победители получат дипломы и памятные призы. Для подачи заявки необходимо отправить работу и заявку до 25 апреля на электронную почту conferencia.wow@mail.ru с пометкой «Конференция». Дополнительная информация по оформлению работ содержится в положении.

Конференция проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», который реализуется с поддержкой субсидии из областного бюджета, предоставляемой социально ориентированным некоммерческим организациям.