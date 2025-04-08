Общество

«Газпром» ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней

ПАО «Газпром» подключит к сетевому газоснабжению ко Дню Победы более 120 Вечных огней, из них 80 зажгутся одновременно в канун 9 мая в рамках торжественной церемонии, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«В преддверии 80-летия Победы и в Год защитника Отечества реализуется масштабный всероссийский проект "Храним огонь Победы". Это череда Вечных огней, которые зажгутся по всей стране. 6 мая будет проведено Всероссийское торжественное зажжение 80 огней», - сказал Густов в ходе заседания штаба по газификации Ленинградской области во вторник.

В настоящее время «Газпром» ведет масштабную работу по газификации мемориалов с Вечными огнями. Сейчас в зоне ответственности компании более 1,8 тысячи Вечных огней и Огней памяти, пишет «Интерфакс».

Начиная с 21 февраля в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» подключения Вечных огней к сетям газораспределения проводятся еженедельно.

Напомним, ранее на мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня.

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Также Вечный огонь будет оборудован на центральном братском захоронении в Локне в год 80-летия Великой Победы.