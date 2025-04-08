«Дневной дозор»: Как скажется на регионе и судьбе опорного вуза скандал с ректором ПсковГУ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему репутационных потерь ПсковГУ после задержания ректора Натальи Ильиной по подозрению в мошенничестве. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Главная новость, которая «взорвала» ленты федеральных СМИ накануне - возбуждение уголовного дела в отношении ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, ее задержание и проведение силовиками следственных действий. По предварительной информации, речь идет о фактах мошенничества в особо крупном размере. В «деле Ильиной» фигурируют многомиллионные суммы, коррупционные схемы, приобретение дорогой столичной недвижимости. Псковская Лента Новостей - практически единственное региональное СМИ, которое подробно освещает все нюансы этой истории.
С сожалением вынуждены констатировать, что Псковская область вновь попала в федеральную повестку с крайне негативным информационным поводом. При всем при этом для многих людей, более-менее знакомых с ситуацией в ПсковГУ, происходящее там сегодня не стало такой уж большой неожиданностью. Напомним, что с момента прихода госпожи Ильиной в псковский университет, то есть с 2019 года, сложилась весьма противоречивая картина. С одной стороны, ректор постоянно озвучивала какие-то прорывные идеи, демонстрировала масштабные планы, презентовала разного рода проекты. А с другой — из самого вуза то и дело поступала тревожная информация, не оставляющая сомнений: в универе, увы, всё не так благостно. Судить об этом можно хотя бы по оттоку преподавателей, многие из которых покинули стены ПсковГУ именно при Наталье Ильиной.
Как возбуждение уголовного дела в отношении ректора скажется на репутации опорного вуза в регионе? Повлияет ли скандал с Натальей Ильиной на желание студентов, в том числе иностранных, получать образование в ПсковГУ, а также на финансирование опорного вуза и реализацию ряда проектов, стартовавших за последние годы? Или кризис, который сейчас переживает главный вуз региона, это «окно возможностей», шанс на обновление, на приход новой управленческой команды, которая задаст новый импульс развития ПсковГУ? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Репутация ПсковГУ падала постепенно, а то, что произошло вчера - задержание Натальи Ильиной - рано или поздно должно было случиться. В этом убежден бывший ректор университета Юрий Демьяненко. Он возглавлял вуз с 2011 по 2018 годы, и то, что с ним происходило в последние годы, воспринимает с болью.
Экс-преподаватель кафедры теологии ПсковГУ, главный редактор университетской типографии Константин Шморага был обеспокоен ситуацией в вузе еще до прихода Натальи Ильиной, но считает, что «благодаря» ей, всё ухудшилось в разы, и восстановить доброе имя и престиж университета, будет крайне тяжело. И одними административными мерами тут сделать ничего не получится.
Фото: ПсковГУ
Не раз в наших программах заслуженный врач Российской Федерации, депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов критично высказывался по поводу качества обучения медиков в ПсковГУ на фоне отсутствия традиций и преподов, но скандальная ситуация в «верхушке» главного вуза региона повергла его в печаль. И все равно, он надеется, что ситуация выправится как можно скорее.
Как человек, не равнодушный к вузу, Тамара Шулакова, в недавнем прошлом - доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, была бы рада, если бы явные факты чистоты и невиновности Натальи Ильиной все-таки нашли. И всё же считает произошедшее позором как для ПсковГУ, так и для всей Псковской области.
Фото: Тамара Шулакова / «ВКонтакте»
Почетный гражданин Пскова, доктор технических наук, профессор, последний ректор Псковского государственного политехнического института Сергей Вертешев очень сожалеет о случившемся и считает, что это несомненно отразится на дальнейшей судьбе ПсковГУ. Также он подчеркнул, что руководитель должен понимать последствия своих действий.
История с ректором Пскова взбудоражила не только педагогическое, студенческое и журналистское сообщество. Заслуженный деятель искусств, худрука Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, которого вынудили уволиться из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения из-за несогласия с руководством вуза, воспринял задержание ректора ПсковГУ не иначе как «треш».
Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали, чтобы исключить влияние на расследование. Такое мнение высказал председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев. В целом он отреагировал на задержание Натальи Ильиной как истинный представитель правоохранительных органов.
Моменту задержания Ильиной и вручению ей процессуальных документов наверняка предшествовала долгая оперативно-розыскная деятельность, и у следствия имеются железобетонные доказательства. Однако по Конституции наша страна является правым государством, поэтому принцип презумпции невиновности распространяется в том числе и на «дело Ильиной», отмечает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. В связи с этим он предлагает подождать с обвинениями и не делать в отношении нее поспешных выводов до тех пор, пока не будет приговора суда. Что же касается престижа ПсковГУ, по мнению омбудсмена, за него можно особо не беспокоиться, поскольку он зависит не от ректора.
Мнения наших спикеров по поводу скандала с ректором ПсковГУ разделились. Часть из них считает, что подобные злодеяния Натальи Ильиной и вся эта шумиха вокруг ее дела могут сильно испортить репутацию как вуза, так и области в целом. А вторая часть наших спикеров не спешит с обвинениями и наоборот призывает не делать поспешных выводов, а дождаться официального решения суда, который либо признает ее вину, либо докажет ее невиновность. Второй вариант пока кажется весьма сомнительным. Так или иначе, ПсковГУ важен для региона, и судьба такого крупного образовательного учреждения не должна быть связана с оступившимся руководителем.
Татьяна Иванова