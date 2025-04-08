Общество

«Дневной дозор»: Как скажется на регионе и судьбе опорного вуза скандал с ректором ПсковГУ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему репутационных потерь ПсковГУ после задержания ректора Натальи Ильиной по подозрению в мошенничестве. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Главная новость, которая «взорвала» ленты федеральных СМИ накануне - возбуждение уголовного дела в отношении ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, ее задержание и проведение силовиками следственных действий. По предварительной информации, речь идет о фактах мошенничества в особо крупном размере. В «деле Ильиной» фигурируют многомиллионные суммы, коррупционные схемы, приобретение дорогой столичной недвижимости. Псковская Лента Новостей - практически единственное региональное СМИ, которое подробно освещает все нюансы этой истории.

С сожалением вынуждены констатировать, что Псковская область вновь попала в федеральную повестку с крайне негативным информационным поводом. При всем при этом для многих людей, более-менее знакомых с ситуацией в ПсковГУ, происходящее там сегодня не стало такой уж большой неожиданностью. Напомним, что с момента прихода госпожи Ильиной в псковский университет, то есть с 2019 года, сложилась весьма противоречивая картина. С одной стороны, ректор постоянно озвучивала какие-то прорывные идеи, демонстрировала масштабные планы, презентовала разного рода проекты. А с другой — из самого вуза то и дело поступала тревожная информация, не оставляющая сомнений: в универе, увы, всё не так благостно. Судить об этом можно хотя бы по оттоку преподавателей, многие из которых покинули стены ПсковГУ именно при Наталье Ильиной.

Как возбуждение уголовного дела в отношении ректора скажется на репутации опорного вуза в регионе? Повлияет ли скандал с Натальей Ильиной на желание студентов, в том числе иностранных, получать образование в ПсковГУ, а также на финансирование опорного вуза и реализацию ряда проектов, стартовавших за последние годы? Или кризис, который сейчас переживает главный вуз региона, это «окно возможностей», шанс на обновление, на приход новой управленческой команды, которая задаст новый импульс развития ПсковГУ? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Репутация ПсковГУ падала постепенно, а то, что произошло вчера - задержание Натальи Ильиной - рано или поздно должно было случиться. В этом убежден бывший ректор университета Юрий Демьяненко. Он возглавлял вуз с 2011 по 2018 годы, и то, что с ним происходило в последние годы, воспринимает с болью.

«Разрушена созданная академическая структура факультетов и кафедр классического университета. Та самая структура, которую создавали в первые годы существования вуза. Очень жаль, что разрушен профессорско-преподавательский коллектив. Он создавался десятилетиями. Такие замечательные ректоры и Политеха, Пединститута: Солнышкин, Николаев, Лещиков и Вертешев Когда был создан классический университет, ничего не было разрушено. Люди были все сохранены и нашли свое место. Сегодня они востребованы в Санкт-Петербурге, в Великом Новгороде, в Твери. Ликвидирована подготовка псковских выпускников. У нас были созданы университетские классы практически во всех школах города и даже в некоторых школах районах. И сегодня этого ничего нет. Где сегодня оснащенный почти на девяносто девять процентов за счет федерального бюджета студенческих кампус?. Падала постепенно. Но вчера была точка, которая должна была произойти. Тут даже и неких сомнений нет».

Экс-преподаватель кафедры теологии ПсковГУ, главный редактор университетской типографии Константин Шморага был обеспокоен ситуацией в вузе еще до прихода Натальи Ильиной, но считает, что «благодаря» ей, всё ухудшилось в разы, и восстановить доброе имя и престиж университета, будет крайне тяжело. И одними административными мерами тут сделать ничего не получится.

Фото: ПсковГУ

«Университет и до нее не был в лучшем состоянии. Она фактически доломала то, что можно было восстановить. Был разрушен коллектив, многих людей просто вытравили, поставили перед фактом, что они здесь больше не работают. Причем это были молодые люди. Многих хороших преподавателей вывели, что называется, за штат. Если я не ошибаюсь, правильно эта схема называется "по гражданскому договору" — работают почасовиками. Многие дисциплины преподают люди, у которых просто получены корочки о переподготовке, то есть они не практики. Сам по себе университет, на мой взгляд, был уничтожен за время его руководства. Сейчас уже сложилось мнение, что этот университет - худшее, что можно дать абитуриенту. Как это мнение побороть? Какими-то pr-акциями здесь не справишься. Нужны люди, преподаватели, на которых бы смотрел и понимал, что хочется у них учиться. университет всегда держится на конкретных людях».

Не раз в наших программах заслуженный врач Российской Федерации, депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов критично высказывался по поводу качества обучения медиков в ПсковГУ на фоне отсутствия традиций и преподов, но скандальная ситуация в «верхушке» главного вуза региона повергла его в печаль. И все равно, он надеется, что ситуация выправится как можно скорее.

«Печально все это. Рано говорить про мотивы этого задержания. То, что происходит, наверное, это плохо для нас всех, для Псковской области, для руководства, для простых жителей. Слава эта никому, естественно, не прибавляет ни здоровья, ни авторитета. Переживаю вместе со всеми».

Как человек, не равнодушный к вузу, Тамара Шулакова, в недавнем прошлом - доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, была бы рада, если бы явные факты чистоты и невиновности Натальи Ильиной все-таки нашли. И всё же считает произошедшее позором как для ПсковГУ, так и для всей Псковской области.

Фото: Тамара Шулакова / «ВКонтакте»

«Поскольку у нас с вами нет пока доказательств, мы не в праве обвинять. Но сам факт того, что человеку предъявили такие обвинения, человеку такого высочайшего уровня, он повергает в нижайшее отчаяние. За державу обидно, за науку обидно, за докторов науки обидно до невозможности. Я понимаю, что Интернет кипит, что многие злорадствуют, а это не лучшее качество. Не надо злорадствовать, но мы будем надеяться, что разберутся».

Почетный гражданин Пскова, доктор технических наук, профессор, последний ректор Псковского государственного политехнического института Сергей Вертешев очень сожалеет о случившемся и считает, что это несомненно отразится на дальнейшей судьбе ПсковГУ. Также он подчеркнул, что руководитель должен понимать последствия своих действий.

«Руководитель может думать об отчетности, о возможности продвижения, поощрения. А может думать о результатах, о пользе дела. Нас всегда учили думать по второму варианту, чтобы в конечном счете для дела была польза. А чтобы наши действия вредили делу, ни в коем случае допускать нельзя. Все это зависит от конкретного руководителя».

История с ректором Пскова взбудоражила не только педагогическое, студенческое и журналистское сообщество. Заслуженный деятель искусств, худрука Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, которого вынудили уволиться из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения из-за несогласия с руководством вуза, воспринял задержание ректора ПсковГУ не иначе как «треш».

«Это вообще треш, конечно. Учитывая зарплату ректора университета, это вообще какой-то бред, зачем ей было это всё надо, у неё же большая зарплата. Жадность, она же штука такая, сложно контролируемая».

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали, чтобы исключить влияние на расследование. Такое мнение высказал председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев. В целом он отреагировал на задержание Натальи Ильиной как истинный представитель правоохранительных органов.

«В таком деле еще нужны доказательства. Задерживают, чтобы ничего не повлияло на свидетелей, на документы, но сам факт еще предстоит доказать. Все может быть, ничего исключать нельзя».

Моменту задержания Ильиной и вручению ей процессуальных документов наверняка предшествовала долгая оперативно-розыскная деятельность, и у следствия имеются железобетонные доказательства. Однако по Конституции наша страна является правым государством, поэтому принцип презумпции невиновности распространяется в том числе и на «дело Ильиной», отмечает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. В связи с этим он предлагает подождать с обвинениями и не делать в отношении нее поспешных выводов до тех пор, пока не будет приговора суда. Что же касается престижа ПсковГУ, по мнению омбудсмена, за него можно особо не беспокоиться, поскольку он зависит не от ректора.

«Престижем является качество образования в вузе, качество знаний его выпускников и то, как котируется диплом среди работодателей. Хотят ли они брать на работу выпускника этого вуза, хотят ли школьники поступать в этот. То, что привлекают к ответственности возможно проворовавшегося ректора, то таких случаев в России достаточно. Престиж таких известных вузов, как Высшая школа экономики, ЛГУ, МГУ, да и многих других вузов, как мне кажется, не пострадал. Качество образования, на мой взгляд определяет престиж».

Мнения наших спикеров по поводу скандала с ректором ПсковГУ разделились. Часть из них считает, что подобные злодеяния Натальи Ильиной и вся эта шумиха вокруг ее дела могут сильно испортить репутацию как вуза, так и области в целом. А вторая часть наших спикеров не спешит с обвинениями и наоборот призывает не делать поспешных выводов, а дождаться официального решения суда, который либо признает ее вину, либо докажет ее невиновность. Второй вариант пока кажется весьма сомнительным. Так или иначе, ПсковГУ важен для региона, и судьба такого крупного образовательного учреждения не должна быть связана с оступившимся руководителем.

Татьяна Иванова