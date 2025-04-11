Общество

На участие в ПМЭФ подали заявки не менее 20 итальянских компаний

Заявки для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года подали уже по меньшей мере 20 итальянских компаний. Об этом сообщил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

При этом окончательное число участников пока не определено, так как регистрация еще продолжается.

«Сейчас в России работают около 100 итальянских компаний. Ушли в основном те, кто занимались торговлей. А те, у кого [сохранилось] производство, остались», — сказал Торрембини.

ПМЭФ-2025 пройдет в этом году с 18 по 21 июня, пишут «Известия».