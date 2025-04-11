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Общество

«Потягнем за Отечество!»: Петр Витгенштейн

15.04.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Первые выпуски проекта были посвящены уроженке Псковской земли - святой равноапостольной княгине Ольге, князю Довмонту и герою войны на Кавказе Александру Чеченскому. Сегодня мы расскажем о Петре Витгенштейне, которого называли не иначе как «спасителем Псковской и Петербургской губерний» от наполеоновских войск.

 

Петр Витгенштейн - выдающийся российский военачальник. Он принял участие почти во всех военных конфликтах России в конце XVIII — первой половине XIX столетия. Но самым важным его достижением стала победа над французскими войсками, двигавшимися на Псков и Санкт-Петербург во время Отечественной войны 1812 года.

Витгенштейн родился в знатной аристократической семье. Точное место его рождения неизвестно. По одним данным, это Переяславль, согласно другим — Нежин.

С ранних лет, согласно обычаям того времени, Витгенштейн был зачислен на службу в гвардию. С начала 1790-х годов, уже в офицерском звании, он проходил службу в действующей армии. Особо отличился во время подавления Польского восстания 1794 года и Персидского похода 1796 года. Он лично участвовал во взятии Дербента, а затем с ключами от этой крепости был направлен в Санкт-Петербург.

В 1801 году Витгенштейн стал командиром Елисаветградского гусарского полка. В начале XIX века он практически не покидал полей сражений, принимая активное участие в двух войнах с Францией, войне с Турцией и войне со Швецией. В 1807 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Звёздным часом Витгенштейна стал 1812 год. В Отечественную войну он вступил опытным командиром. Руководил 1-м пехотным корпусом 1-й Западной армии, который вскоре получил статус отдельного и приказ действовать на санкт-петербургском направлении, прикрывая столицу империи от французских войск.

После отступления основных сил русской армии никаких других крупных подразделений, блокирующих французам путь на Псков и Санкт-Петербург, кроме корпуса Витгенштейна, не было. Наполеоновские командиры рассчитывали, что относительно легко одержат над ним победу, после чего двинутся на столицу России.

Портрет Петра Витгенштейна работы Джорджа Доу

В середине июля 1812 года мощный французский корпус под командованием маршала Николя Шарля Удино переправился через реку Западная Двина и направился в сторону Себежа, рассчитывая отрезать силы Витгенштейна от Пскова и Санкт-Петербурга. Но 30 июля авангард российского корпуса атаковал французов. На следующий день Удино попытался бросить свои резервы против центра российских войск, но артиллерия Витгенштейна отразила французский натиск, а контратака основных сил русских отбросила противника к деревне Клястицы.

Попытки Удино организовать оборону в районе реки Нищи оказались безуспешны: русская кавалерия переправилась через реку и поставила под угрозу правый фланг французов. Корпус Удино вынужден был оставить Клястицы, а 1 августа и вовсе отступил в Полоцк. Это стало первой крупной победой русских войск в Отечественной войне 1812 года.

Французское наступление на Санкт-Петербург было остановлено. В глазах общественности Витгенштейн стал спасителем Пскова и столицы Российской империи.

После падения Москвы Витгенштейн увеличил свою армию до 40 тысяч ратников из числа ополченцев и освободил от французов город Полоцк, который взял приступом. В то время он был очень любим народом и популярен среди всех сословий. Про него слагались стихи, продавались открытки с его портретом, солдаты распевали о нём задорные песенки. Вот одна из них:

…Чудо новое свершили –
С Витгенштейном русский дух.
Штурмом Полоцк покорили,
Разнесли врагов, как пух.
Витгенштейн – второй Суворов,
Полоцк – новый Измаил…

В ходе Заграничного похода русской армии корпус Витгенштейна успешно действовал против французских войск на территории Пруссии. После смерти Михаила Кутузова в апреле 1813 года был назначен главнокомандующим российской армии и союзных ей прусских войск.

Позднее Витгенштейн успешно командовал отдельными соединениями русской армии и проявил в боях с французами большую личную храбрость. Он участвовал в Дрезденском и Лейпцигском сражениях, был ранен при Бар-сюр-Об.

В Русско-турецкую войну 1828—1829 годов Витгенштейн был назначен главнокомандующим российскими войсками на Балканах, под его руководством был взят ряд османских крепостей. Но в 1829 году по состоянию здоровья 60-летний фельдмаршал принял решение уйти в отставку.

В 1843 году Витгенштейн отправился в Германию, чтобы поправить здоровье, но 30 мая, находясь в Лемберге (современном Львове), генерал-фельдмаршал скончался.

Историки сходятся в том, что Витгенштейн был щедро наделён такими необходимыми полководцу качествами, как выдержка, хладнокровие и личная храбрость. Его заслуги перед Россией неоспоримы, но главная из них — это защита Пскова и Санкт-Петербурга во время войны 1812 года.

Поэт Василий Жуковский в известной поэме «Певец во стане русских воинов» увековечил память о полководце:

Наш Витгенштейн, вождь-герой,

Петрополя спаситель.

Хвала!.. Он щит стране родной.

Он хищных истребитель.

Александр Пушкин упоминает Витгенштейна в романе «Евгений Онегин», а в одном из стихов шутит: «Хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейну французов побеждать».

Благодарность соотечественников выражалась ярко и горячо. Витгенштейна наградили общественным титулом «защитник Петрова града». Чествовали генерала в Петербурге и Пскове, благодарные за спасения города от нашествия неприятеля псковичи в сентябре 1812 года привезли в штаб военачальника свой подарок - копию с иконы святого Гавриила Псковского, освященную в Троицком соборе.

Отдельной честью победителю стало обновление герба. По личному указанию Александра  I был изменен родовой герб Петра Христиановича. Девиз древнего рода немецких рыцарей и князей Священной Римской империи Витгенштейнов «Чести моей никому не отдам» был переведен с латыни на русский язык, к гербу добавились ополченец 1812 года и воин со знаменем с надписью: «Сим победим», герб был увенчан коронованным вензелем Александра I.

А Псково-Печерский архимандрит Венедикт (Постников) предложил построить в обители храм Пресвятой Божьей Матери с установкой в нём бюста генерала.

По общему согласию уездных предводителей дворянства было положено воздвигнуть Петру Витгенштейну памятник в Пскове напротив Троицкого собора. Однако скромный полководец отказался от этих почестей…

Между тем, получив соизволение от архипастыря, псковский губернатор князь Федор Шаховской вошел с представлением к императору о сооружении новой церкви в Псково-Печерском монастыре в память заслуг графа Витгенштейна с обелиском ему. Александр Первый собственноручно написал: «Согласен, препоруча хорошему архитектору сделать рисунки и наблюдать за сею работою».

К 1820 году стены и купол храма, получившего по высочайшему предписанию имя Архангела Михаила, были готовы. Но потребовались ещё большие затраты и 7 лет труда, чтобы устроить внутренность храма. Он был освящен псковским архиепископом Мефодием 29 июня 1827 года в день ангела графа Петра Христиановича Витгенштейна.

Уже в XXI веке Псковская городская Дума утвердила положение о гербе и флаге города. На современном гербе города есть девиз «Чести своей не отдам никому», начертанный серебряными литерами по лазоревой ленте, расположенной внизу изображения. Надпись этого девиза на латыни можно увидеть на мече, который приписывают святому благоверному князю Всеволоду-Гавриилу Псковскому. Русская версия девиза, ставшая частью герба современного Пскова, украшала герб героя войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна.

Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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