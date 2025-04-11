«Потягнем за Отечество!»: Петр Витгенштейн

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Первые выпуски проекта были посвящены уроженке Псковской земли - святой равноапостольной княгине Ольге, князю Довмонту и герою войны на Кавказе Александру Чеченскому. Сегодня мы расскажем о Петре Витгенштейне, которого называли не иначе как «спасителем Псковской и Петербургской губерний» от наполеоновских войск.
Петр Витгенштейн - выдающийся российский военачальник. Он принял участие почти во всех военных конфликтах России в конце XVIII — первой половине XIX столетия. Но самым важным его достижением стала победа над французскими войсками, двигавшимися на Псков и Санкт-Петербург во время Отечественной войны 1812 года.
Витгенштейн родился в знатной аристократической семье. Точное место его рождения неизвестно. По одним данным, это Переяславль, согласно другим — Нежин.
С ранних лет, согласно обычаям того времени, Витгенштейн был зачислен на службу в гвардию. С начала 1790-х годов, уже в офицерском звании, он проходил службу в действующей армии. Особо отличился во время подавления Польского восстания 1794 года и Персидского похода 1796 года. Он лично участвовал во взятии Дербента, а затем с ключами от этой крепости был направлен в Санкт-Петербург.
В 1801 году Витгенштейн стал командиром Елисаветградского гусарского полка. В начале XIX века он практически не покидал полей сражений, принимая активное участие в двух войнах с Францией, войне с Турцией и войне со Швецией. В 1807 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Звёздным часом Витгенштейна стал 1812 год. В Отечественную войну он вступил опытным командиром. Руководил 1-м пехотным корпусом 1-й Западной армии, который вскоре получил статус отдельного и приказ действовать на санкт-петербургском направлении, прикрывая столицу империи от французских войск.
После отступления основных сил русской армии никаких других крупных подразделений, блокирующих французам путь на Псков и Санкт-Петербург, кроме корпуса Витгенштейна, не было. Наполеоновские командиры рассчитывали, что относительно легко одержат над ним победу, после чего двинутся на столицу России.
Портрет Петра Витгенштейна работы Джорджа Доу
В середине июля 1812 года мощный французский корпус под командованием маршала Николя Шарля Удино переправился через реку Западная Двина и направился в сторону Себежа, рассчитывая отрезать силы Витгенштейна от Пскова и Санкт-Петербурга. Но 30 июля авангард российского корпуса атаковал французов. На следующий день Удино попытался бросить свои резервы против центра российских войск, но артиллерия Витгенштейна отразила французский натиск, а контратака основных сил русских отбросила противника к деревне Клястицы.
Попытки Удино организовать оборону в районе реки Нищи оказались безуспешны: русская кавалерия переправилась через реку и поставила под угрозу правый фланг французов. Корпус Удино вынужден был оставить Клястицы, а 1 августа и вовсе отступил в Полоцк. Это стало первой крупной победой русских войск в Отечественной войне 1812 года.
Французское наступление на Санкт-Петербург было остановлено. В глазах общественности Витгенштейн стал спасителем Пскова и столицы Российской империи.
После падения Москвы Витгенштейн увеличил свою армию до 40 тысяч ратников из числа ополченцев и освободил от французов город Полоцк, который взял приступом. В то время он был очень любим народом и популярен среди всех сословий. Про него слагались стихи, продавались открытки с его портретом, солдаты распевали о нём задорные песенки. Вот одна из них:
…Чудо новое свершили –
С Витгенштейном русский дух.
Штурмом Полоцк покорили,
Разнесли врагов, как пух.
Витгенштейн – второй Суворов,
Полоцк – новый Измаил…
В ходе Заграничного похода русской армии корпус Витгенштейна успешно действовал против французских войск на территории Пруссии. После смерти Михаила Кутузова в апреле 1813 года был назначен главнокомандующим российской армии и союзных ей прусских войск.
Позднее Витгенштейн успешно командовал отдельными соединениями русской армии и проявил в боях с французами большую личную храбрость. Он участвовал в Дрезденском и Лейпцигском сражениях, был ранен при Бар-сюр-Об.
В Русско-турецкую войну 1828—1829 годов Витгенштейн был назначен главнокомандующим российскими войсками на Балканах, под его руководством был взят ряд османских крепостей. Но в 1829 году по состоянию здоровья 60-летний фельдмаршал принял решение уйти в отставку.
В 1843 году Витгенштейн отправился в Германию, чтобы поправить здоровье, но 30 мая, находясь в Лемберге (современном Львове), генерал-фельдмаршал скончался.
Историки сходятся в том, что Витгенштейн был щедро наделён такими необходимыми полководцу качествами, как выдержка, хладнокровие и личная храбрость. Его заслуги перед Россией неоспоримы, но главная из них — это защита Пскова и Санкт-Петербурга во время войны 1812 года.
Поэт Василий Жуковский в известной поэме «Певец во стане русских воинов» увековечил память о полководце:
Наш Витгенштейн, вождь-герой,
Петрополя спаситель.
Хвала!.. Он щит стране родной.
Он хищных истребитель.
Александр Пушкин упоминает Витгенштейна в романе «Евгений Онегин», а в одном из стихов шутит: «Хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейну французов побеждать».
Благодарность соотечественников выражалась ярко и горячо. Витгенштейна наградили общественным титулом «защитник Петрова града». Чествовали генерала в Петербурге и Пскове, благодарные за спасения города от нашествия неприятеля псковичи в сентябре 1812 года привезли в штаб военачальника свой подарок - копию с иконы святого Гавриила Псковского, освященную в Троицком соборе.
Отдельной честью победителю стало обновление герба. По личному указанию Александра I был изменен родовой герб Петра Христиановича. Девиз древнего рода немецких рыцарей и князей Священной Римской империи Витгенштейнов «Чести моей никому не отдам» был переведен с латыни на русский язык, к гербу добавились ополченец 1812 года и воин со знаменем с надписью: «Сим победим», герб был увенчан коронованным вензелем Александра I.
А Псково-Печерский архимандрит Венедикт (Постников) предложил построить в обители храм Пресвятой Божьей Матери с установкой в нём бюста генерала.
Между тем, получив соизволение от архипастыря, псковский губернатор князь Федор Шаховской вошел с представлением к императору о сооружении новой церкви в Псково-Печерском монастыре в память заслуг графа Витгенштейна с обелиском ему. Александр Первый собственноручно написал: «Согласен, препоруча хорошему архитектору сделать рисунки и наблюдать за сею работою».
К 1820 году стены и купол храма, получившего по высочайшему предписанию имя Архангела Михаила, были готовы. Но потребовались ещё большие затраты и 7 лет труда, чтобы устроить внутренность храма. Он был освящен псковским архиепископом Мефодием 29 июня 1827 года в день ангела графа Петра Христиановича Витгенштейна.
Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.