Общество

Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы

Приближается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На улицах городов появляются баннеры с официальной символикой праздника, окна и витрины домов, офисных зданий, объектов торговли и предприятий, транспорт украшают в соответствии с брендбуком — общей для всей страны концепцией, разработанной специально к юбилею.

Псковская Лента Новостей выяснила, как в преддверии знаменательной даты преображаются Великие Луки. Где уже сегодня можно заметить официальные логотипы Дня Победы, какие учреждения первыми приступили к брендированию, и какие элементы предлагается использовать для оформления всем желающим.

Гордимся Победой

Баннеры, посвящённые 80-летию Победы, разместили на некоторых улицах в Великих Луках ещё в январе. Официальный логотип празднования юбилея используется на всех мероприятиях, особенно, приуроченных к юбилейной дате - а их уже состоялось немало.

В городе был определен перечень объектов и территорий, которые предстояло украсить в первую очередь, - это центральные улицы, а также учреждения культуры, образования. В настоящее время многие из них уже завершили брендирование и преобразились к празднику.

К примеру, тематические баннеры размещены возле Великолукского драматического театра, в сквере на пересечении проспекта Гагарина и улицы Дьяконова.

Ответственно подошёл к поставленной задаче Дом культуры Ленинского Комсомола. В фойе учреждения можно наблюдать красочные плакаты, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На них размещены надписи «Гордимся Победой», «Помним!», «Спасибо за «Победу», а также фотографии военных лет и современные снимки, на которых запечатлены потомки героев.

А на окнах школ, детских садов и организаций дополнительного образования Великих Лук можно заметить праздничные трафареты, красочные рисунки, нанесённые гуашью, наклейки, георгиевские ленты, флаги. В числе первых к патриотической акции «Окна Победы» присоединились ДШИ «Центр» и школа № 5.

Напомним, аналогичным образом могут поступить все желающие - украсить окна домов, квартир, школ, детских садов, офисных зданий тематическими рисунками с символикой Дня Победы, фотографиями и надписями. В числе популярных шаблонов - журавли, георгиевские ленты, тюльпаны, гвоздики. Все варианты предоставлены в открытом доступе.

Внести свой вклад в празднование 80-летия Великой Победы также могут предприниматели, которым предлагается оформить свои магазины, офисы и торговые точки в соответствии с разработанным брендбуком. Некоторые предприятия и организации Великих Лук уже им воспользовались. В марте на фасаде огромного здания на Октябрьском проспекте появился видеомурал, приуроченный к памятной дате. Арт-объект создали сотрудники технопарка «Агрополис».

На здании торгового центра «Апельсин» в настоящее время размещён тематический баннер с надписью «Гордимся Победой».

Символ несокрушимости духа

Что делать тем предприятиям и организациям, которые ещё не успели украсить свои здания? Самое время обратиться к брендбуку, который разработан и утвержден в рамках подготовки празднования Дня Победы в 2025 году. Там можно найти фирменные элементы, которые предлагается использовать при оформлении вывесок и баннеров с символикой 80-летия Победы, витрин, окон, а также для создания сувенирной и иной продукции.

За основу юбилейного логотипа взят памятник «Родина-мать зовет!», который сегодня стал символом несокрушимого морального духа советского народа, беззаветно преданного делу защиты Родины.

В 1959–1967 годах на Мамаевом кургане был возведен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Авторским коллективом руководили скульптор Евгений Вучетич, архитектор Яков Белопольский и инженер Николай Никитин. Центральным элементом стала 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!» Она является аллегорическим образом Родины, призывающей своих сыновей на битву с врагом.

Логотип с изображением памятника, георгиевской ленты, цифрой 80 и надписью «ПОБЕДА!» предлагается для использования в наружной, печатной рекламе, при оформлении интерьеров и экстерьеров.

Кроме того, в брендбуке имеются варианты для тиснения или гравировки, печати на дизайнерской бумаге, картоне, металле, дереве, пластике, тканях, виниле светлой тональности и для плоттерной резки - при необходимости использования логотипа в полиграфии и сувенирной продукции. Представлены эскизы для нанесения на продукцию с ограниченными зонами для брендинга, например, на ручки, карандаши, USB-накопители и экстраузкие горизонтальные форматы.

В брендбуке можно ознакомиться с правилами размещения логотипа 80-летия Победы, в том числе минимальные размеры, требования к фону и стилю.

Для мастер-макетов наружной рекламы следует использовать фотографии, ставшие образами Великой Отечественной войны. Связующие элементы композиции – логотип и слоганы «Гордимся Победой!», «Спасибо за Победу!», «Победа будет за нами!» С примерами оформления билбордов, в том числе для разных регионов, стилистикой флагов, перетяжек, примерами брендирования значков и общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке>>>

Отметим, самые активные бюджетные социальные учреждения, предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг и сферы гостеприимства могут получить поощрение за лучшее оформление витрин и входных групп в рамках Всероссийского конкурса «Весна Победы», посвященного празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Заявки на региональный этап принимают по 12 мая, положение о конкурсе, описание номинаций и требования к участникам размещены на официальном сайте.

Жители города воинской славы Великие Луки, местные учреждения и компании всегда охотно подключаются к созданию атмосферы праздника. Они не только украшают улицы, здания, витрины и окна в преддверии 9 Мая, но и принимают участие в благоустройстве, в том числе на территории памятных мест. Всё это не просто традиции, а способ отдать дань уважения героям и сохранить память об их великом подвиге.

Ульяна Лаблюк