Общество

Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы

9 мая исполнится 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии памятной даты по всей стране проходят торжественные мероприятия, в рамках которых в первую очередь чувствуют ветеранов. Параллельно ведётся подготовка памятных акций, выставок, концертов и других культурных событий, каждое из них станет данью уважения всем, кто отстоял свободу и независимость Отечества.

Псковская Лента Новостей выяснила, как готовится к празднованию город Великие Луки, жители которого внесли огромный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Сколько горожан будут награждены юбилейными медалями, как организовано патриотическое воспитание молодёжи и благоустройство воинских захоронений, какие торжества запланированы на ближайшее время — в нашем материале.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Благодарность за подвиг

«Восьмидесятый юбилей Победы – это не просто дата в календаре. Для всех нас это священная память о тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины в боях с немецко-фашистскими захватчиками и победил, отстоял Отечество», - подчеркнул глава Великих Лук Николай Козловский в еженедельном видеообращении, посвящённом подготовке и проведению торжественных мероприятий.

Он напомнил, что в период Великой Отечественной войны город являлся важным стратегическим пунктом, почти три года был фронтовым, дважды освобождался, был стерт с лица земли. В ходе Великолукской наступательной операции, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как «малый» или «северный» Сталинград, были скованы десятки вражеских дивизий, ни один вражеский солдат и ни одна единица техники врага не были переброшены к Сталинграду, что стало весомым вкладом в победу в Сталинградской битве. Благодаря мужеству и массовому героизму защитников и освободителей, самоотверженности великолучан в борьбе за свободу и независимость Отечества, Великим Лукам присвоено высокое почётное звание города воинской славы.

Для жителей Великих Лук 9 Мая всегда было особенной и священной датой. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе организуют множество мероприятий, каждое из которых станет знаком глубокого уважения к тем, кто разгромил врага и одержал Великую Победу.

В настоящее врем проводятся торжественные церемонии вручения юбилейных медалей в честь восьмидесятилетия Победы. В список для награждения включены более трёхсот пятидесяти великолучан - ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, детей военного времени.

«С уважением и глубокой признательностью мы вручаем медали нашим дорогим ветеранам, которые внесли свой вклад в Победу, пережили страшные годы войны и заново отстроили наш город. Каждому из них уделяется внимание, все церемонии проходят в особой, тёплой обстановке, чтобы выразить всю благодарность за беспримерный подвиг поколения Победителей», - подчеркнул Николай Козловский.

В городе всегда уделяется большое внимание вопросам поддержки ветеранов, работает ветеранская организация. Участники данного общественного объединения участвуют в патриотических мероприятиях, уроках мужества в школах, на личном примере показывают и рассказывают про героическое прошлое нашей страны.

В числе основных приоритетов городской власти – патриотическое воспитание молодёжи на примерах героизма военного поколения. В Великих Луках действуют несколько общественных молодёжных организаций: это клуб «Маргелов», Юнармейское движение, Волонтёры Победы, кадетское братство, движение школьников. Ребята проявляют активную гражданскую позицию и высокую ответственность, помогают старшему поколению, участвуют в патриотических, спортивных, общегородских мероприятиях и конкурсах.

«Помнить и сохранять память обо всех, кто внёс вклад в Великую Победу, показал нам пример боевой и трудовой доблести, самоотверженного служения Отечеству и добросовестного труда на благо Родины – наш священный долг. Сегодня, как никогда, важно сохранять и продолжать традиции, заложенные нашим героическим поколением. Город воинской славы Великие Луки гордится и всегда будет гордиться своими героями, с благодарностью и уважением мы будем бережно хранить память об их подвигах», - заверил градоначальник.

Масштабные мероприятия

На протяжении всего года в Великих Луках планируется провести около ста мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть из них уже реализована. К примеру, «Поезд Победы», который сделал остановку в городе 6-7 января.

17 января Великие Луки отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В городе прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие более тысячи великолучан. В программе были возложения цветов, митинги, концерты, акции, выставки. В учреждениях образования состоялись тематические занятия и экскурсии, студенты почтили память павших бойцов лыжным походом.

Также в городе прошла серия мероприятий ко Дню защитника Отечества. В частности, в ДК ЛК состоялись благотворительная патриотическая акция «Нашим Героям» и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города. А в Краеведческом музее Великих Лук открылась планшетная выставка «Великий сын Отечества», посвящённая жизни и подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

4 февраля состоялся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его организаторами стали администрация города и региональное отделение Российского военно-исторического общества, которое второй год подряд проводит стартовое мероприятие из плана работы именно в Великих Луках, первом городе воинской славы в Псковской области.

В преддверии 8 Марта в образовательных учреждениях города прошли уроки памяти «У войны не женское лицо», в рамках которых обучающимся рассказывали о роли женщин в ходе боевых действий и работе в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также о том, каким образом отмечался праздник в 1941-1945 годах.

В марте Великие Луки приняли участников межрегионального автопробега, организованного в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Встречу проводили почётные граждане и представители администрации города.

На площадке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялась XIV открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная 80-летию Победы и 55-летию ВЛГАФК

До 31 марта 2025 года на официальном сайте Краеведческого музея города Великие Луки можно посмотреть фотодокументальную выставку московского Музея Победы «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы», которая демонстрируется в рамках международного проекта «Территория Победы».

Комитеты культуры, спорта, управление образования в свою очередь организуют тематические выставки, музыкальные и историко-краеведческие лектории, литературные вечера и мастер-классы. Некоторые из них уже состоялись, но многие события ещё впереди. В городе планируется проведение исторических игр, конкурсов художественного творчества, организация патриотических мероприятий. Запланированы тематические экскурсии по пяти новым патриотическим маршрутам для школьников и студентов.

Большую работу с подрастающим поколением проводит великолукский поисковый отряд «Штурм». Недавно поисковики посетили среднюю общеобразовательную школу № 2, где представили выставку предметов, найденных на местах поисковых экспедиций. Все желающие могли ознакомиться с представленными предметами, пообщаться с членами отряда, узнать о поисковой работе, задать интересующие вопросы.

Это лишь небольшой перечень мероприятий, который проводится в городе в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, Великие Луки традиционно участвуют в региональных, всероссийских акциях. Одна из самых масштабных - «Диктант Победы», которая в этом году состоится 25 апреля. Диктант пройдет в седьмой раз и будет доступен как в очном, так и в дистанционном формате.

В настоящее время идёт разработка сценариев и для мероприятий непосредственно 9 Мая. Формат празднований предполагается определить с учетом текущей обстановки.

Достойный облик

Ещё одна важная составляющая работы в честь восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне – это благоустройство воинских захоронений, памятников и обелисков. Некоторые из них подлежат ремонту в этом году.

Проекты по благоустройству пяти памятных мест, расположенных на территории города, были поданы на областной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля 2025 года.

Уже сейчас получено согласие благотворителей на проведение ремонта мемориальных зон на территории города Великие Луки, в частности, у Вечного огня.

Накануне 9 Мая жители города традиционно благоустраивают мемориалы и приводят в порядок памятные места. Учебные заведения, организации и предприятия города на регулярной основе организуют субботники на братских захоронениях в Великих Луках и окрестностях, поддерживают их в достойном виде в течение всего года.

Немаловажно и то, как выглядят городские улицы в преддверии праздника. Ещё в январе в Великих Луках разместили баннеры, посвящённые 80-летию Победы. Официальный логотип празднования юбилея используется на всех мероприятиях. Определен перечень объектов и территорий, которые будут украшены в соответствии с брендбуком.

Внести свой вклад в празднование 80-летия Великой Победы приглашают и предпринимателей, которые могут оформить свои магазины, офисы и торговые точки в соответствующем стиле. В честь значимой даты допускается размещение вывесок и баннеров с символикой 80-летия Победы, оформление витрин в тематике праздника, использование фирменных элементов, предложенных в брендбуке. Обычно великолукские бизнесмены охотно подключаются к созданию атмосферы праздника.

Не так давно город получил новое украшение — видеомурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Арт-объект создали сотрудники технопарка «Агрополис», он проецируется на фасаде огромного здания на Октябрьском проспекте.

Жители тоже активно участвуют в оформлении города, присоединяясь к традиционной всероссийской акции «Окна Победы». Напомним, на протяжении последних лет для того, чтобы отметить праздник и почтить память павших, совсем необязательно выходить из дома.

Можно оформить окна своей квартиры или дома с помощью рисунков, трафаретов, фотографий, посвященных Победе, и поделиться снимками с праздничными украшениями в социальных сетях.

В онлайн-формате последние годы проводится «Бессмертный полк», в том числе на территории Великих Лук. А вот «Георгиевская ленточка», как правило, проходит офлайн: в преддверии праздника волонтеры выходят на улицы и вручают символ Победы жителям и гостям города.

«Наш священный долг – навечно сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, о нашей Великой Победе. Мы не имеем права забывать о тех, кто воевал за свободу Отечества на фронтах, работал в тылу, отдавая всё для фронта, всё для Победы. Не должны забывать о страшных ужасах войны, о лишениях и тяготах, которые пережило героическое военное поколение. Очень важно помнить о том, что именно этим людям - не вернувшимся с полей сражений и тем, кто пережил войну, мы обязаны своей жизнью, жизнью в родной стране, в свободном и независимом государстве», - обратился глава города к великолучанам накануне юбилейной годовщины.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет важнейшим событием 2025 года. На протяжении предстоящих месяцев жители Великих Лук и других городов будут выражать свою благодарность и уважение ветеранам, тем, кто прошёл через тяжёлые испытания войны, тем, кто трудился в тылу, восстанавливая страну после её разрушения, вспоминать павших на поле боя. Праздничная афиша будет наполнена различными мероприятиями, о подготовке и проведении которых мы расскажем в следующих материалах.

Ульяна Лаблюк