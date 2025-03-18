Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Эхо несостоявшегося теракта
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Снять проклятие
«Лёгкая кухня» Классические блины
Как отправить ребенка в летний лагерь
самозапрет на получение кредита
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Общество 18.03.2025 09:420 Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы 18.03.2025 09:530 Жители Псковской области пожелали своим детям зарплату в 200 тысяч рублей 18.03.2025 09:420 Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы 18.03.2025 09:350 В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников спецоперации 18.03.2025 09:150 Непостоянством молодежи недовольны 16% работодателей Пскова — опрос 18.03.2025 09:000 Мошенники предлагают студентам фиктивные стипендии через Госуслуги
 
 
 
Самое популярное 16.03.2025 15:200 Концерт Олега Митяева отменили в Пскове 13.03.2025 21:464 Жилой комплекс премиум-класса «Великий берег» возведут в Пскове 12.03.2025 08:004 Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты 16.03.2025 17:570 Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков 17.03.2025 22:184 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы

18.03.2025 09:42|ПсковКомментариев: 0

9 мая исполнится 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии памятной даты по всей стране проходят торжественные мероприятия, в рамках которых в первую очередь чувствуют ветеранов. Параллельно ведётся подготовка памятных акций, выставок, концертов и других культурных событий, каждое из них станет данью уважения всем, кто отстоял свободу и независимость Отечества.

Псковская Лента Новостей выяснила, как готовится к празднованию город Великие Луки, жители которого внесли огромный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Сколько горожан будут награждены юбилейными медалями, как организовано патриотическое воспитание молодёжи и благоустройство воинских захоронений, какие торжества запланированы на ближайшее время — в нашем материале.

 

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Благодарность за подвиг

«Восьмидесятый юбилей Победы – это не просто дата в календаре. Для всех нас это священная память о тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины в боях с немецко-фашистскими захватчиками и победил, отстоял Отечество», - подчеркнул глава Великих Лук Николай Козловский в еженедельном видеообращении, посвящённом подготовке и проведению торжественных мероприятий.

Он напомнил, что в период Великой Отечественной войны город являлся важным стратегическим пунктом, почти три года был фронтовым, дважды освобождался, был стерт с лица земли. В ходе Великолукской наступательной операции, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как «малый» или «северный» Сталинград, были скованы десятки вражеских дивизий, ни один вражеский солдат и ни одна единица техники врага не были переброшены к Сталинграду, что стало весомым вкладом в победу в Сталинградской битве. Благодаря мужеству и массовому героизму защитников и освободителей, самоотверженности великолучан в борьбе за свободу и независимость Отечества, Великим Лукам присвоено высокое почётное звание города воинской славы.

Для жителей Великих Лук 9 Мая всегда было особенной и священной датой. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе организуют множество мероприятий, каждое из которых станет знаком глубокого уважения к тем, кто разгромил врага и одержал Великую Победу.

В настоящее врем проводятся торжественные церемонии вручения юбилейных медалей в честь восьмидесятилетия Победы. В список для награждения включены более трёхсот пятидесяти великолучан - ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, детей военного времени.

«С уважением и глубокой признательностью мы вручаем медали нашим дорогим ветеранам, которые внесли свой вклад в Победу, пережили страшные годы войны и заново отстроили наш город. Каждому из них уделяется внимание, все церемонии проходят в особой, тёплой обстановке, чтобы выразить всю благодарность за беспримерный подвиг поколения Победителей», - подчеркнул Николай Козловский.

В городе всегда уделяется большое внимание вопросам поддержки ветеранов, работает ветеранская организация. Участники данного общественного объединения участвуют в патриотических мероприятиях, уроках мужества в школах, на личном примере показывают и рассказывают про героическое прошлое нашей страны.

В числе основных приоритетов городской власти – патриотическое воспитание молодёжи на примерах героизма военного поколения. В Великих Луках действуют несколько общественных молодёжных организаций: это клуб «Маргелов», Юнармейское движение, Волонтёры Победы, кадетское братство, движение школьников. Ребята проявляют активную гражданскую позицию и высокую ответственность, помогают старшему поколению, участвуют в патриотических, спортивных, общегородских мероприятиях и конкурсах.

«Помнить и сохранять память обо всех, кто внёс вклад в Великую Победу, показал нам пример боевой и трудовой доблести, самоотверженного служения Отечеству и добросовестного труда на благо Родины – наш священный долг. Сегодня, как никогда, важно сохранять и продолжать традиции, заложенные нашим героическим поколением. Город воинской славы Великие Луки гордится и всегда будет гордиться своими героями, с благодарностью и уважением мы будем бережно хранить память об их подвигах», - заверил градоначальник.

Масштабные мероприятия

На протяжении всего года в Великих Луках планируется провести около ста мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть из них уже реализована. К примеру, «Поезд Победы», который сделал остановку в городе 6-7 января.

17 января Великие Луки отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В городе прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие более тысячи великолучан. В программе были возложения цветов, митинги, концерты, акции, выставки. В учреждениях образования состоялись тематические занятия и экскурсии, студенты почтили память павших бойцов лыжным походом.

Также в городе прошла серия мероприятий ко Дню защитника Отечества. В частности, в ДК ЛК состоялись благотворительная патриотическая акция «Нашим Героям» и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города. А в Краеведческом музее Великих Лук открылась планшетная выставка «Великий сын Отечества», посвящённая жизни и подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

4 февраля состоялся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его организаторами стали администрация города и региональное отделение Российского военно-исторического общества, которое второй год подряд проводит стартовое мероприятие из плана работы именно в Великих Луках, первом городе воинской славы в Псковской области.

В преддверии 8 Марта в образовательных учреждениях города прошли уроки памяти «У войны не женское лицо», в рамках которых обучающимся рассказывали о роли женщин в ходе боевых действий и работе в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также о том, каким образом отмечался праздник в 1941-1945 годах.

В марте Великие Луки приняли участников межрегионального автопробега, организованного в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Встречу проводили почётные граждане и представители администрации города.

На площадке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялась XIV открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная 80-летию Победы и 55-летию ВЛГАФК

До 31 марта 2025 года на официальном сайте Краеведческого музея города Великие Луки можно посмотреть фотодокументальную выставку московского Музея Победы «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы», которая демонстрируется в рамках международного проекта «Территория Победы».

Комитеты культуры, спорта, управление образования в свою очередь организуют тематические выставки, музыкальные и историко-краеведческие лектории, литературные вечера и мастер-классы. Некоторые из них уже состоялись, но многие события ещё впереди. В городе планируется проведение исторических игр, конкурсов художественного творчества, организация патриотических мероприятий. Запланированы тематические экскурсии по пяти новым патриотическим маршрутам для школьников и студентов.

Большую работу с подрастающим поколением проводит великолукский поисковый отряд «Штурм». Недавно поисковики посетили среднюю общеобразовательную школу № 2, где представили выставку предметов, найденных на местах поисковых экспедиций. Все желающие могли ознакомиться с представленными предметами, пообщаться с членами отряда, узнать о поисковой работе, задать интересующие вопросы.

Это лишь небольшой перечень мероприятий, который проводится в городе в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, Великие Луки традиционно участвуют в региональных, всероссийских акциях. Одна из самых масштабных - «Диктант Победы», которая в этом году состоится 25 апреля. Диктант пройдет в седьмой раз и будет доступен как в очном, так и в дистанционном формате.

В настоящее время идёт разработка сценариев и для мероприятий непосредственно 9 Мая. Формат празднований предполагается определить с учетом текущей обстановки.

Достойный облик

Ещё одна важная составляющая работы в честь восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне – это благоустройство воинских захоронений, памятников и обелисков. Некоторые из них подлежат ремонту в этом году.

Проекты по благоустройству пяти памятных мест, расположенных на территории города, были поданы на областной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля 2025 года.

Уже сейчас получено согласие благотворителей на проведение ремонта мемориальных зон на территории города Великие Луки, в частности, у Вечного огня.

Накануне 9 Мая жители города традиционно благоустраивают мемориалы и приводят в порядок памятные места. Учебные заведения, организации и предприятия города на регулярной основе организуют субботники на братских захоронениях в Великих Луках и окрестностях, поддерживают их в достойном виде в течение всего года.

Немаловажно и то, как выглядят городские улицы в преддверии праздника. Ещё в январе в Великих Луках разместили баннеры, посвящённые 80-летию Победы. Официальный логотип празднования юбилея используется на всех мероприятиях. Определен перечень объектов и территорий, которые будут украшены в соответствии с брендбуком.

Внести свой вклад в празднование 80-летия Великой Победы приглашают и предпринимателей, которые могут оформить свои магазины, офисы и торговые точки в соответствующем стиле. В честь значимой даты допускается размещение вывесок и баннеров с символикой 80-летия Победы, оформление витрин в тематике праздника, использование фирменных элементов, предложенных в брендбуке. Обычно великолукские бизнесмены охотно подключаются к созданию атмосферы праздника.

Не так давно город получил новое украшение — видеомурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Арт-объект создали сотрудники технопарка «Агрополис», он проецируется на фасаде огромного здания на Октябрьском проспекте.

Жители тоже активно участвуют в оформлении города, присоединяясь к традиционной всероссийской акции «Окна Победы». Напомним, на протяжении последних лет для того, чтобы отметить праздник и почтить память павших, совсем необязательно выходить из дома.

Можно оформить окна своей квартиры или дома с помощью рисунков, трафаретов, фотографий, посвященных Победе, и поделиться снимками с праздничными украшениями в социальных сетях.

В онлайн-формате последние годы проводится «Бессмертный полк», в том числе на территории Великих Лук. А вот «Георгиевская ленточка», как правило, проходит офлайн: в преддверии праздника волонтеры выходят на улицы и вручают символ Победы жителям и гостям города.

«Наш священный долг – навечно сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, о нашей Великой Победе. Мы не имеем права забывать о тех, кто воевал за свободу Отечества на фронтах, работал в тылу, отдавая всё для фронта, всё для Победы. Не должны забывать о страшных ужасах войны, о лишениях и тяготах, которые пережило героическое военное поколение. Очень важно помнить о том, что именно этим людям - не вернувшимся с полей сражений и тем, кто пережил войну, мы обязаны своей жизнью, жизнью в родной стране, в свободном и независимом государстве», - обратился глава города к великолучанам накануне юбилейной годовщины.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет важнейшим событием 2025 года. На протяжении предстоящих месяцев жители Великих Лук и других городов будут выражать свою благодарность и уважение ветеранам, тем, кто прошёл через тяжёлые испытания войны, тем, кто трудился в тылу, восстанавливая страну после её разрушения, вспоминать павших на поле боя. Праздничная афиша будет наполнена различными мероприятиями, о подготовке и проведении которых мы расскажем в следующих материалах.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск?
В опросе приняло участие 29 человек
18.03.2025, 10:260 Выставка «Новгородский колорит» откроется в Пскове 19 марта 18.03.2025, 10:190 «Беседка»: О завершении реконструкции «Октября» и других проектах СК «Развитие» 18.03.2025, 10:140 Рояль из наследия семьи Евпраксии Вульф можно увидеть в выставочном зале в «Михайловском» 18.03.2025, 10:050 За год стоимость частных домов в России выросла на 13,2%
18.03.2025, 09:530 Жители Псковской области пожелали своим детям зарплату в 200 тысяч рублей 18.03.2025, 09:420 Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы 18.03.2025, 09:420 15 человек эвакуировали при пожаре на Октябрьском проспекте в Пскове 18.03.2025, 09:350 В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников спецоперации
18.03.2025, 09:150 Непостоянством молодежи недовольны 16% работодателей Пскова — опрос 18.03.2025, 09:000 Мошенники предлагают студентам фиктивные стипендии через Госуслуги 18.03.2025, 08:400 Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза за год 18.03.2025, 08:180 Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Печорах
18.03.2025, 08:150 Подростков разрешат привлекать к работе в выходные во время каникул 18.03.2025, 08:000 Государственный долг субъектов РФ снизился на 2,3 процента в 2024 году 18.03.2025, 07:300 Лекцию об истории Николо-Любятовского монастыря прочтут в Пскове 18.03.2025, 07:000 Всемирный день социальной работы отмечают 18 марта
17.03.2025, 23:160 Псковский губернатор и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве 17.03.2025, 22:250 На фасадах Троицкого собора в Пскове продолжается установка лесов 17.03.2025, 22:184 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  17.03.2025, 22:060 Мемориал в псковской деревне Ершово отремонтируют при устройстве Вечного огня
17.03.2025, 21:470 Десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров» завершился в Печорах и Пскове 17.03.2025, 21:400 На участке трассы Р-23 из-за ремонтных работ 18 марта ограничат скорость движения 17.03.2025, 21:220 Момент столкновения на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 17.03.2025, 21:130 Белый дом: Россия и США как никогда близки к достижению мира на Украине
17.03.2025, 21:100 Выставка живописи Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова» откроется 21 марта 17.03.2025, 21:050 Школы Куньинского района переходят на «дистанционку» с 18 марта 17.03.2025, 20:440 Умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков 17.03.2025, 20:400 Большинство респондентов ПЛН выступает за крупные штрафы за нарушение запрета выхода на лед
17.03.2025, 20:150 На Октябрьской площади в Пскове произошло ДТП 17.03.2025, 19:520 ТОСы Пушкиногорского района подали на областной конкурс 15 заявок 17.03.2025, 19:440 Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ. ВИДЕО 17.03.2025, 19:320 Концерт «Душеполезные песни на каждый день» проходит в Пскове. ФОТО
17.03.2025, 19:190 Иван Белугин: ТОСы — настоящая сила, способная менять облик населенных пунктов 17.03.2025, 19:140 Коллектив псковского противотуберкулезного диспансера отмечен почетной грамотой губернатора 17.03.2025, 19:060 Более 150 человек посетили «Арт-день» в историко-краеведческой библиотеке Пскова 17.03.2025, 18:580 «Постскриптум»: Переговоры о перемирии, транспортная недоступность и что происходит в обкоме КПРФ. ВИДЕО
17.03.2025, 18:470 В Пскове названы имена победителей конкурса ораторского мастерства Oratio 17.03.2025, 18:310 Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи 17.03.2025, 18:210 Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ 17.03.2025, 18:070 До -8 градусов прогнозируют в Псковской области 18 марта
17.03.2025, 18:053 Реплика Константина Калиниченко: Транспортная недоступность 17.03.2025, 18:030 Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы 17.03.2025, 17:510 «Беседка»: Актуальные вопросы жизни Новоржевского округа. ВИДЕО 17.03.2025, 17:380 Иван Белугин: Мы готовы в будущем трудоустроить перспективных и готовых к муниципальной службе ветеранов СВО
17.03.2025, 17:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 марта 17.03.2025, 17:130 Участники форсайт-сессии международного лагеря «Курган Дружбы» защитили свои проекты 17.03.2025, 17:000 Дмитрий Мельников: Завод «АВАР» готов работать с военнослужащими, которые вернутся из зоны СВО 17.03.2025, 16:520 Псковские политики и социальные сети: кто кого?
17.03.2025, 16:510 Олег Пономаренко рекомендован на должность председателя Гдовского районного суда 17.03.2025, 16:511 Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян 17.03.2025, 16:500 Концертный хор Петербурга выступил в Пскове с произведениями Сергея Рахманинова 17.03.2025, 16:340 Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе наставников
17.03.2025, 16:210 Подросток попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино 17.03.2025, 16:200 Гражданина Узбекистана оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику 17.03.2025, 16:170 На молодёжные проекты в сфере патриотического воспитания псковичи могут получить до 100 тысяч рублей 17.03.2025, 16:140 Отборочные игры чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Пскове
17.03.2025, 16:060 Границы порядка 800 объектов уточнят в Новоржевском округе 17.03.2025, 16:030 Псковские каратисты завоевали медали на турнире «Цветные пояса» в Петербурге 17.03.2025, 16:000 Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян 17.03.2025, 15:580 В РФ появится платформа обмена данными между спутниками и дронами
17.03.2025, 15:460 Житель Гдова получил 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ 17.03.2025, 15:350 Вопрос пенсионного обеспечения педагогов обсудят в Собрании 17.03.2025, 15:260 Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО 17.03.2025, 15:120 Руководитель МКУ Пскова «Специализированный заказчик» избавился от приставки и. о.
17.03.2025, 15:080 Четверо пострадали при столкновении «десятки» с Hyundai на трассе под Островом 17.03.2025, 15:070 Жителя Челябинской области осудили за хищение денег у великолукских пенсионеров 17.03.2025, 14:590 Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник 17.03.2025, 14:570 Свалку вблизи сквера на Сиреневом бульваре в Пскове ликвидируют до 21 марта
17.03.2025, 14:540 В семи городах России пройдет идеятон от Т1 для студентов ИТ-специальностей 17.03.2025, 14:491 Алексей Севастьянов: Некоторые памятники из перечня ОКН в регионе давно не существуют физически 17.03.2025, 14:370 Более 120 участников собрал Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета 17.03.2025, 14:200 Расчистку просек проведут почти на 200 гектарах в Новоржевском округе 
17.03.2025, 14:160 День рождения Николая Римского-Корсакова отметят в музее-усадьбе в Вечаше 17.03.2025, 14:140 Список проблемных дорог в Новоржевском округе формируется по итогам встреч с жителями — Любовь Трифонова 17.03.2025, 14:040 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 28 единиц оружия 17.03.2025, 14:030 Т1 Облако расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru