Александр Козловский обсудил с единороссами Псковской гордумы подготовку к праймериз

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с депутатами фракции партии в Псковской городской Думе обсудил большой блок актуальных тем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фотографии: Александр Козловский / Telegram
В Великих Луках ранее поддержали инициативу участников спецоперации по созданию музея трудовой доблести, уже начата работа над дорожной картой, напомнил парламентарий.
«Также с депутатами Псковской гордумы обсудили вопросы, связанные с партийным предварительным голосованием по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской гордумы по одномандатному округу №3. Выборы состоятся в сентябре. Не оставили без внимания однопартийцы и вопросы городского хозяйства», - добавил парламентарий.