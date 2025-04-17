Общество

Александр Козловский обсудил с единороссами Псковской гордумы подготовку к праймериз

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с депутатами фракции партии в Псковской городской Думе обсудил большой блок актуальных тем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Обратил внимание однопартийцев на мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы. Особое внимание нужно уделить нашим ветеранам. Поддержку мы должны оказывать и нашим современным героям — участникам СВО. Региональный исполком ведет отдельный реестр вопросов, с которыми обращаются наши бойцы. Каждый вопрос должен быть проработан и решен», - сказал Александр Козловский.

В Великих Луках ранее поддержали инициативу участников спецоперации по созданию музея трудовой доблести, уже начата работа над дорожной картой, напомнил парламентарий.

Смотрите также Первый в регионе музей трудовой доблести хотят открыть в Великих Луках

«Также с депутатами Псковской гордумы обсудили вопросы, связанные с партийным предварительным голосованием по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской гордумы по одномандатному округу №3. Выборы состоятся в сентябре. Не оставили без внимания однопартийцы и вопросы городского хозяйства», - добавил парламентарий.