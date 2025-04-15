Общество

Первый в регионе музей трудовой доблести хотят открыть в Великих Луках

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с участниками специальной военной операции из Великих Лук подробно обсудил концепцию создания в регионе музеев трудовой доблести. Как сообщил депутат в своем Telegram-канале, авторами идеи стали Дмитрий Шляпин, Алексей Копылов, Николай Чеботарь и Алексей Харитонов под руководством председателя городского филиала Ассоциации ветеранов СВО Алексея Фомичёва.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

На встрече участники сошлись во мнении, что нужно начать с создания музея трудовой доблести в Великих Луках — в промышленной столице Псковщины.

Основное внимание экспозиций будет уделено достижениям людей труда Псковской области — от героических усилий в тылу в годы Великой Отечественной войны до современных успехов региональных предприятий. Причём именно действующие предприятия планируется сделать центром музейной композиции, включив их в туристические маршруты.

«В рамках проекта также предлагается организовывать экскурсии на предприятия для школьников и проводить кинопоказы об историях успеха заводов и фабрик на уроках и родительских собраниях. Кроме того, важно наладить прочные связи между учебными заведениями и предприятиями, испытывающими дефицит кадров, и проводить в музеях регулярные чтения и встречи, посвящённые трудовым династиям и возможностям промышленного сектора», - рассказал Александр Козловский.

Особое внимание планируется уделить воспитательной составляющей. Так, Алексей Харитонов предложил включить в уроки «Разговоры о важном» рассказы о предприятиях Великих Лук и истории города. По его мнению, это поможет формировать у школьников любовь к малой родине и желание связать своё будущее с регионом.

Как подчеркнул Алексей Фомичёв, цель инициативы участников СВО — не только сохранить память о трудовом подвиге, но и поддержать развитие малых городов, показать их потенциал и привлекательность для жизни.

«В ближайшее время с участниками встречи начнем разработку дорожной карты по созданию музея трудовой доблести в Великих Луках. В дальнейшем аналогичные музеи можно будет открывать и в других муниципалитетах Псковщины», - заключил Александр Козловский.