Виталий Рахманов: Мы стремимся усовершенствовать систему образования, внедрить цифровые технологии

Переход сферы образования на отечественное программное обеспечение обсудили в Пскове в рамках форума «Российские цифровые технологии в образовании» 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В рамках приветственного слова начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов отметил, что впервые форум провели в 2004 году, с того времени он постоянно развивался, но ключевая его тема оставалась неизменной.
Директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец по видеоконференцсвязи поприветствовал всех участников и обратил внимание на то, что Псков является одним из лидеров по внедрению цифровых технологий в систему образования.
Также 21 апреля состоится пленарное заседание: развитие ФГИС «Моя школа», региональных государственных информационных систем и цифрового портфолио в сфере образования и круглый стол «Цифровые технологии в опеке и попечительстве детей».
Напомним, форум проходит в Пскове с 21 по 23 апреля. Миссия форума — содействие в развитии Российских цифровых технологий в образовании для обеспечения лидерства России в сфере образования и ИТ, интеграция процессов развития цифровизации образования на основе российских решений в рамках проектирования домена «Образование», развития ФГИС «Моя школа» и подготовки Стратегии развития системы образования Российской Федерации.