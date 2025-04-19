Общество

Виталий Рахманов: Мы стремимся усовершенствовать систему образования, внедрить цифровые технологии

Переход сферы образования на отечественное программное обеспечение обсудили в Пскове в рамках форума «Российские цифровые технологии в образовании» 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В рамках приветственного слова начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов отметил, что впервые форум провели в 2004 году, с того времени он постоянно развивался, но ключевая его тема оставалась неизменной.

«От имени правительства Псковской области я рад приветствовать вас на этом знаковом событии, собравшем лидеров и экспертов отрасли цифрового развития из различных уголков нашей страны. Мы гордимся тем, что объединили под этими древними стенами экспертов из более чем пятидесяти регионов. Ваш опыт, знания, умения, важнейший вклад в формирование образования требует обновленного подхода к обучению. Здесь каждое мнение и каждый опыт может стать ключевыми для выработки лучших решений. Наш форум является платформой для обмена мнениями, поиска партнерских связей и разработки новых стратегий, которые позволят эффективно интегрировать передовые цифровые технологии в процесс обучения. Мы стремимся усовершенствовать систему образования, внедрить цифровые технологии в процесс», — сказал он и выступил с докладом «Цифровое образование в Псковской области».

Директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец по видеоконференцсвязи поприветствовал всех участников и обратил внимание на то, что Псков является одним из лидеров по внедрению цифровых технологий в систему образования.

«Псков иногда задаёт не просто тренды, а новые направления. Хочу поблагодарить всех коллег, которые принимают в этом процессе активное участие», — отметил он.

Также 21 апреля состоится пленарное заседание: развитие ФГИС «Моя школа», региональных государственных информационных систем и цифрового портфолио в сфере образования и круглый стол «Цифровые технологии в опеке и попечительстве детей».

Напомним, форум проходит в Пскове с 21 по 23 апреля. Миссия форума — содействие в развитии Российских цифровых технологий в образовании для обеспечения лидерства России в сфере образования и ИТ, интеграция процессов развития цифровизации образования на основе российских решений в рамках проектирования домена «Образование», развития ФГИС «Моя школа» и подготовки Стратегии развития системы образования Российской Федерации.