Форум «Российские цифровые технологии в образовании» стартовал в Пскове 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Миссия форума — содействие в развитии Российских цифровых технологий в образовании для обеспечения лидерства России в сфере образования и ИТ, интеграция процессов развития цифровизации образования на основе российских решений в рамках проектирования домена «Образование», развития ФГИС «Моя школа» и подготовки Стратегии развития системы образования Российской Федерации.
В процессе форума участники планируют обсудить: