Общество

Ведущая радио ПЛН FM Ульяна Лаблюк завоевала 3 место в номинации всероссийского конкурса «На страже порядка»

Ведущая авторской программы «Зверье мое» на радио ПЛН FM (102.6 FM) Ульяна Лаблюк завоевала 3 место в дополнительной номинации «Служебный тандем» всероссийского смотра-конкурса «На страже порядка» на лучшую журналистскую работу о деятельности УИС в 2024 году.

Для участия в смотре-конкурсе «На страже порядка» из территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России поступило 186 журналистских работ – это 75 видеосюжетов, 49 печатных публикаций, 17 радиопрограмм, 45 интернет-материалов.

Конкурс проходил в два этапа, сначала лучшие журналистские работы выбрали в территориальных органах УИС, после чего к их рассмотрению приступила отборочная комиссия ФСИН России. Члены комиссии оценивали каждую работу по определенным критериям – актуальность и значимость темы, объективность и компетентность, профессиональный уровень и креативность автора.

В число победителей вошли работы, получившие наибольшее количество баллов в четырех основных (печать, телевидение, радио, интернет) и дополнительных номинациях.

Ведущая ПЛН FM Ульяна Лаблюк получила награду за цикл передач о деятельности кинологической службы УФСИН России по Псковской области.

«Конкуренция была серьезная. Отдельно сложно было именно в кинологической деятельности, потому что отмечали 115-летие со дня основания службы. Практически каждый регион делал упор на этой дате, совместно с журналистами создавая материалы про кинологов и служебных собак», - отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.