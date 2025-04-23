Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая

Флагштоки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне установят в Пскове до 1 мая, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото и видео: Борис Елкин / Telegram
«С каждым днём всё ближе 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И Псков активно готовится к этой значимой юбилейной дате!» - отметил Борис Елкин.
Глава города подчеркнул, что праздничные флаги уже появились на Кузнецком мосту, мостах Александра Невского, 50-летия Октября и Ольгинском, а также на Крестовском путепроводе.