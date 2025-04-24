Общество

Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы»

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы» у памятника Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы с вами являемся частью большого сообщества. Множество площадок вместе с нами пишут "Диктант Победы". География события охватит более 80 стран на всех континентах. Впервые к акции присоединятся Китай, Куба, Ирландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Сингапур, Республика Корея, Эфиопия, Шри-Ланка и Кипр. Но мы с вами сегодня собрались в уникальном месте, где зарождалась воинская слава нашей отчизны, у памятника Александру Невскому, который установлен благодаря усилиям Российского военно-исторического общества. Именно в том самом месте, где произошло великое историческое событие, наш народ отбил атаку захватчиков. Лучшее место для проведения "Диктанта Победы" придумать сложно. К сожалению, все меньше остается живых участников событий Великой Отечественной войны, кто помнит это. Наша с вами святая обязанность — сохранить память об этих событиях, ведь сейчас мы наблюдаем, что история становится неким инструментом, который пытаются переделать», — сказал Александр Борисов.

Напомним, Псковская область в седьмой раз присоединится к международной акции «Диктант Победы». Организовано более 90 площадок для проведения тестирования.

Впервые Диктант Победы провели 7 мая 2019 года. Диктант прошел в 24 государствах, включая Россию. В нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет.

Инициаторы проведения «Диктанта» — партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».