Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве

Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в деревне Самолва Гдовского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В мероприятии примут участие члены регионального отделения партии «Единая Россия», отделения общероссийской общественно-государственной организации РВИО в Псковской области.
Псковская область в седьмой раз присоединится к международной акции «Диктант Победы», которая пройдет 25 апреля. В Псковской области будет организовано более 90 площадок для проведения тестирования. В их числе — образовательные и культурные учреждения, музеи, общественные организации.