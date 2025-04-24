Общество

«Диктант Победы» впервые написали в музее-заповеднике «Изборск»

На площадке музея-заповедника «Изборск» впервые написали «Диктант Победы».В международной патриотической акции приняли участие глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, офицеры-пограничники, старшеклассники Изборского лицея и научные сотрудники музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

По видеотрансляции из Москвы с приветствием к участникам акции обратились председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, организаторы «Диктанта Победы» из Белоруссии и Китая, пилоты Международной космической станции, известные российские общественные деятели и артисты.

В акции в Изборске приветствовали заместитель директора Государственного музея-заповедника «Изборск» по научной работе Наталья Кальченко и сотрудник отдела (погк) в городе Печоры ПУ ФСБ России по Псковской области капитан Жан Аймухамбетов.

Тестовое задание содержало 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Место проведения акции в Печорском районе – выставочный зал музея-заповедника «Изборск» ­– вошло в число 35 тысяч площадок «Диктанта Победы» по всей России и в 89 странах мира.